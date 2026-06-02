news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「交差点に低速進入か…ドラレコに 85歳運転バス“ひき逃げ”事件」についてお伝えします。

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愛知県名古屋市で、男女2人がマイクロバスにはねられ亡くなった事故。当時、現場付近を走る車のドライブレコーダーに事故直前のマイクロバスの様子が映っていました。

画面右奥からゆっくりとしたスピードで交差点へと向かってきたマイクロバス。横断歩道の手前まできたところで、さらに加速したように見えます。2人がはねられたのはこの直後です。このとき、バス側の信号は「赤」。

目撃者「歩行者用信号は青に変わって歩行者が歩き出した。そのときに（バスが）止まっていればいいのに、進んだからぶつかったように見えた」

バスを運転していたのは酒井照也容疑者（85）。調べに対し容疑を認めているということです。

捜査関係者によりますと、バスは時速30キロ未満の低速で交差点に進入したとみられ、亡くなった2人に衝突。目立ったブレーキ痕もありませんでした。その後もバスは蛇行し、最終的に300メートルほど先の住宅などに突っ込み、停止しました。

警察は酒井容疑者の関係先を家宅捜索し、勤務状況や健康状態などについて詳しく調べています。