気象台は、2日午後6時05分に、暴風警報を津市東部、津市中西部、四日市市、伊勢市、松阪市東部などに発表しました。

三重県では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■津市東部
●暴風警報【発表】

■津市中西部
●暴風警報【発表】

■四日市市
●暴風警報【発表】

■伊勢市
●暴風警報【発表】

■松阪市東部
●暴風警報【発表】

■松阪市西部
●暴風警報【発表】

■桑名市
●暴風警報【発表】

■鈴鹿市
●暴風警報【発表】

■名張市
●暴風警報【発表】

■尾鷲市
●暴風警報【発表】

■亀山市
●暴風警報【発表】

■鳥羽市
●暴風警報【発表】

■熊野市
●暴風警報【発表】

■いなべ市
●暴風警報【発表】

■志摩市
●暴風警報【発表】

■伊賀市
●暴風警報【発表】

■木曽岬町
●暴風警報【発表】

■東員町
●暴風警報【発表】

■菰野町
●暴風警報【発表】

■朝日町
●暴風警報【発表】

■川越町
●暴風警報【発表】

■多気町
●暴風警報【発表】

■明和町
●暴風警報【発表】

■大台町
●暴風警報【発表】

■玉城町
●暴風警報【発表】

■度会町
●暴風警報【発表】

■大紀町
●暴風警報【発表】

■南伊勢町
●暴風警報【発表】

■紀北町
●暴風警報【発表】

■御浜町
●暴風警報【発表】

■紀宝町
●暴風警報【発表】