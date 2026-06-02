【暴風警報】三重県・津市東部、津市中西部、四日市市などに発表 18:05時点
気象台は、2日午後6時05分に、暴風警報を津市東部、津市中西部、四日市市、伊勢市、松阪市東部などに発表しました。
三重県では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■津市東部
●暴風警報【発表】
■津市中西部
●暴風警報【発表】
■四日市市
●暴風警報【発表】
■伊勢市
●暴風警報【発表】
■松阪市東部
●暴風警報【発表】
■松阪市西部
●暴風警報【発表】
■桑名市
●暴風警報【発表】
■鈴鹿市
●暴風警報【発表】
■名張市
●暴風警報【発表】
■尾鷲市
●暴風警報【発表】
■亀山市
●暴風警報【発表】
■鳥羽市
●暴風警報【発表】
■熊野市
●暴風警報【発表】
■いなべ市
●暴風警報【発表】
■志摩市
●暴風警報【発表】
■伊賀市
●暴風警報【発表】
■木曽岬町
●暴風警報【発表】
■東員町
●暴風警報【発表】
■菰野町
●暴風警報【発表】
■朝日町
●暴風警報【発表】
■川越町
●暴風警報【発表】
■多気町
●暴風警報【発表】
■明和町
●暴風警報【発表】
■大台町
●暴風警報【発表】
■玉城町
●暴風警報【発表】
■度会町
●暴風警報【発表】
■大紀町
●暴風警報【発表】
■南伊勢町
●暴風警報【発表】
■紀北町
●暴風警報【発表】
■御浜町
●暴風警報【発表】
■紀宝町
●暴風警報【発表】