「母の言うことが全部正しいと思ってた」本音を伝えた妻に同期の友人たちは…【結婚式に招待してあげたのに 第15話】
■これまでのあらすじ
母親の言いなりで妻に寄り添おうとしない夫との結婚生活に不安を覚える香奈。結婚式休暇明け、新婦側に参列者がいなかったことが噂になっていて、香奈は職場にも居場所がなかった。これも全部自分のせいだと反省していると、同期の3人から声をかけられて…。
母親の言いなりで妻に寄り添おうとしない夫との結婚生活に不安を覚える香奈。結婚式休暇明け、新婦側に参列者がいなかったことが噂になっていて、香奈は職場にも居場所がなかった。これも全部自分のせいだと反省していると、同期の3人から声をかけられて…。
麻耶、さゆり、なつみの同期3人が結婚のお祝いをくれました。カタログギフトなので、私が好きに欲しいものを選べるようになっていました。
でも、あのときはお母さんがそうしなさいと言うのが正解だと思っていたから…。
いえ、それもすべて言い訳です。
私は自分で考えるということをして来なかったんです。
私の思う正解を押し付けなくても、みんなちゃんと考えて祝福してくれる。それがとてもうれしくて、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
でも…また間違ってるって…何？どういうこと？？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)