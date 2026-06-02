■これまでのあらすじ

母親の言いなりで妻に寄り添おうとしない夫との結婚生活に不安を覚える香奈。結婚式休暇明け、新婦側に参列者がいなかったことが噂になっていて、香奈は職場にも居場所がなかった。これも全部自分のせいだと反省していると、同期の3人から声をかけられて…。



麻耶、さゆり、なつみの同期3人が結婚のお祝いをくれました。カタログギフトなので、私が好きに欲しいものを選べるようになっていました。

当初、みんなを迷わせちゃいけないと思ってお祝いに空気洗浄機を希望した私…、今思うとすごく非常識だったと思います。でも、あのときはお母さんがそうしなさいと言うのが正解だと思っていたから…。いえ、それもすべて言い訳です。私は自分で考えるということをして来なかったんです。私の思う正解を押し付けなくても、みんなちゃんと考えて祝福してくれる。それがとてもうれしくて、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でも…また間違ってるって…何？どういうこと？？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)