身近な商品のパッケージに変化が起きています。中東情勢の影響でナフサなどの供給に不安が広がるなか、パッケージを白黒にする動きが相次いでいます。

記者

「ドン・キホーテといえば、カラフルな売り場が特徴的ですが…入ってみると、こちら全体的に白い売り場が作られています」

潔いほどにシンプル！パッケージの色は、白と黒のみ。きのうから「ドン・キホーテ」などで販売が始まったプライベートブランドです。

記者

「こちらも真っ白な商品ありました、これ納豆ですね」

最大の特徴は…

来店客

「いつも違う納豆を買っていたが、これ安いかな〜と思って」

そう、安さ。▼納豆は85円。▼パックご飯は10個入りで1300円以下。▼水にいたっては40円です。安さの秘密は「白黒」包装。日用品や食料品26品目を、白黒のパッケージに統一し、印刷コストを抑えました。さらに、中東情勢による原材料高やインク不足にも備える狙いです。

そして、あの定番のお菓子もいつもとは少し違う姿になっています。

記者

「こちら、かっぱえびせんは白黒です」

きのう、都内のスーパーに並び始めた白黒の「かっぱえびせん」。左上には「石油原料節約パッケージ」と書かれています。印刷インクなどの調達が不安定になっていることから、「カルビー」はポテトチップスなど一部の商品のパッケージを白黒に順次切り替え。

商品を途切れずに届けるため、食品メーカー各社はパッケージに使う色を減らすなど対応を迫られています。きょう、政府は…

赤沢亮正 経済産業大臣

「（ナフサなどの）供給の偏りの是正と、目詰まりを引き続き着実に解消していきたい」

『日本全体で必要な量は確保できている』と強調していますが、スーパーの棚からは、着実に“彩り”が消え始めています。