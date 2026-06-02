ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「旦那さんと別れて」突然見知らぬ女からメッセージ…平和だと思って… 「旦那さんと別れて」突然見知らぬ女からメッセージ…平和だと思っていた結婚生活が崩れ落ちた!? 「旦那さんと別れて」突然見知らぬ女からメッセージ…平和だと思っていた結婚生活が崩れ落ちた!? 2026年6月2日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「慶さんはあなたのせいで離婚できない」なんて言い方、ちょっと待ってほしいですよね…。ワンオペで必死に子育てしてきた真理恵さんを責めるような物言い、なかなかモヤモヤします。それでも真理恵さんはここから動き出していくのです。どんな選択をするのか、目が離せません…！>>【まんが】私がサレ妻を卒業するまで(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私がサレ妻を卒業するまで 図星すぎた？カウンセラーの指摘にイライラ爆発【夫から脱却できますか？ Vol.139】 早朝カーンカーンと響く謎の音…産後の妻がキレた義母の非常識すぎる行動とは【私の新居に義母が先に暮らしていました 第4話】