「刃が6cm以下ならOKって書いてあったけど…」なでしこ40歳レジェンドの報告が100万超え！「小学生の頃から」の愛用品が没収される
なでしこジャパンのレジェンド、川澄奈穂美による報告が大きな注目を集めている。
現在40歳で、2011年ワールドカップ優勝メンバーの川澄は、INAC神戸レオネッサやアメリカのクラブで活躍。2023年からはアルビレックス新潟レディースでプレーするなか、６月２日にXを更新。空港での出来事を次のように綴った。
「飛行機で手芸しようと思って糸切りバサミ持ち込もうとしたら没収された。刃が6cm以下ならOKって書いてあったけどダメだった。小学生の頃から使ってるハサミだけど、泣く泣く手放した。機内で手芸やる方お気を付けて。今日も空港の安全は守られています。（お手数おかけしてすみませんでした）」
この投稿は非常に大きな注目を集めており、100万を超える表示を記録。様々なコメントが寄せられている。
「空港で没収される時、後で引き取ったりできないものか」
「愛着のあるものを手放す哀しみは共感します」
「私も保育園から使ってて20年もので本当に悲しかった覚えある」
「友人は昔、爪切りが手荷物検査で引っかかったと言ってました」
「預ける荷物に入れるのが無難」
「余裕あれば戻って宅急便のとこ行くと自宅に送れる」
「その場で捨てずに済む方法がせめて案内されればな」
断腸の思いで手放した思い出の詰まったハサミ。同情する人が少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」川澄奈穂美のモデル姿
現在40歳で、2011年ワールドカップ優勝メンバーの川澄は、INAC神戸レオネッサやアメリカのクラブで活躍。2023年からはアルビレックス新潟レディースでプレーするなか、６月２日にXを更新。空港での出来事を次のように綴った。
「飛行機で手芸しようと思って糸切りバサミ持ち込もうとしたら没収された。刃が6cm以下ならOKって書いてあったけどダメだった。小学生の頃から使ってるハサミだけど、泣く泣く手放した。機内で手芸やる方お気を付けて。今日も空港の安全は守られています。（お手数おかけしてすみませんでした）」
この投稿は非常に大きな注目を集めており、100万を超える表示を記録。様々なコメントが寄せられている。
「愛着のあるものを手放す哀しみは共感します」
「私も保育園から使ってて20年もので本当に悲しかった覚えある」
「友人は昔、爪切りが手荷物検査で引っかかったと言ってました」
「預ける荷物に入れるのが無難」
「余裕あれば戻って宅急便のとこ行くと自宅に送れる」
「その場で捨てずに済む方法がせめて案内されればな」
断腸の思いで手放した思い出の詰まったハサミ。同情する人が少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」川澄奈穂美のモデル姿