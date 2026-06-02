「日経225ミニ」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限25万8618枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月2日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の25万8618枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 258618( 258618)
ソシエテジェネラル証券 188522( 188522)
バークレイズ証券 81298( 81298)
SBI証券 85232( 34854)
楽天証券 52548( 25278)
松井証券 24443( 24443)
日産証券 19413( 19413)
サスケハナ・ホンコン 14740( 14740)
JPモルガン証券 10658( 10658)
ビーオブエー証券 8792( 8792)
三菱UFJeスマート 14869( 8733)
BNPパリバ証券 8011( 8011)
野村証券 6730( 6714)
モルガンMUFG証券 6860( 6531)
ゴールドマン証券 5384( 5374)
マネックス証券 4631( 4631)
広田証券 4024( 4024)
インタラクティブ証券 3778( 3778)
みずほ証券 3912( 3583)
フィリップ証券 2798( 2798)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 8055( 5555)
ABNクリアリン証券 10677( 4177)
バークレイズ証券 3698( 3698)
楽天証券 1341( 987)
SBI証券 733( 319)
フィリップ証券 193( 193)
松井証券 160( 160)
マネックス証券 120( 120)
三菱UFJeスマート 124( 98)
JPモルガン証券 34( 34)
日産証券 28( 28)
ドイツ証券 27( 27)
インタラクティブ証券 26( 26)
立花証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 8000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 251( 251)
ソシエテジェネラル証券 179( 179)
フィリップ証券 28( 28)
JPモルガン証券 23( 23)
SBI証券 56( 22)
三菱UFJeスマート 15( 11)
マネックス証券 9( 9)
楽天証券 20( 8)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 258618( 258618)
ソシエテジェネラル証券 188522( 188522)
バークレイズ証券 81298( 81298)
SBI証券 85232( 34854)
楽天証券 52548( 25278)
松井証券 24443( 24443)
日産証券 19413( 19413)
サスケハナ・ホンコン 14740( 14740)
JPモルガン証券 10658( 10658)
ビーオブエー証券 8792( 8792)
三菱UFJeスマート 14869( 8733)
BNPパリバ証券 8011( 8011)
野村証券 6730( 6714)
モルガンMUFG証券 6860( 6531)
ゴールドマン証券 5384( 5374)
マネックス証券 4631( 4631)
広田証券 4024( 4024)
インタラクティブ証券 3778( 3778)
みずほ証券 3912( 3583)
フィリップ証券 2798( 2798)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 8055( 5555)
ABNクリアリン証券 10677( 4177)
バークレイズ証券 3698( 3698)
楽天証券 1341( 987)
SBI証券 733( 319)
フィリップ証券 193( 193)
松井証券 160( 160)
マネックス証券 120( 120)
三菱UFJeスマート 124( 98)
JPモルガン証券 34( 34)
日産証券 28( 28)
ドイツ証券 27( 27)
インタラクティブ証券 26( 26)
立花証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 8000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 251( 251)
ソシエテジェネラル証券 179( 179)
フィリップ証券 28( 28)
JPモルガン証券 23( 23)
SBI証券 56( 22)
三菱UFJeスマート 15( 11)
マネックス証券 9( 9)
楽天証券 20( 8)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース