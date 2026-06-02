「日経225先物」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万8050枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月2日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8050枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18050( 16758)
ソシエテジェネラル証券 16758( 15393)
バークレイズ証券 4940( 4791)
モルガンMUFG証券 8933( 3955)
サスケハナ・ホンコン 2916( 2916)
JPモルガン証券 2366( 1985)
ビーオブエー証券 2332( 1878)
野村証券 3352( 1691)
SBI証券 2706( 1585)
ゴールドマン証券 1932( 1107)
BNPパリバ証券 1349( 1061)
日産証券 1168( 1046)
松井証券 921( 921)
三菱UFJ証券 2678( 813)
シティグループ証券 3107( 764)
みずほ証券 894( 697)
UBS証券 865( 682)
ドイツ証券 597( 585)
楽天証券 868( 562)
インタラクティブ証券 494( 494)
大和証券 1470( 0)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 58( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1578( 1578)
ABNクリアリン証券 953( 553)
ゴールドマン証券 550( 550)
野村証券 473( 417)
SBI証券 420( 380)
バークレイズ証券 341( 341)
日産証券 284( 284)
モルガンMUFG証券 215( 215)
JPモルガン証券 209( 209)
UBS証券 205( 205)
みずほ証券 96( 96)
松井証券 75( 75)
三菱UFJ証券 51( 51)
BNPパリバ証券 50( 50)
楽天証券 41( 31)
ドイツ証券 418( 18)
ビーオブエー証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 21( 13)
光世証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18050( 16758)
ソシエテジェネラル証券 16758( 15393)
バークレイズ証券 4940( 4791)
モルガンMUFG証券 8933( 3955)
サスケハナ・ホンコン 2916( 2916)
JPモルガン証券 2366( 1985)
ビーオブエー証券 2332( 1878)
野村証券 3352( 1691)
SBI証券 2706( 1585)
ゴールドマン証券 1932( 1107)
BNPパリバ証券 1349( 1061)
日産証券 1168( 1046)
松井証券 921( 921)
三菱UFJ証券 2678( 813)
シティグループ証券 3107( 764)
みずほ証券 894( 697)
UBS証券 865( 682)
ドイツ証券 597( 585)
楽天証券 868( 562)
インタラクティブ証券 494( 494)
大和証券 1470( 0)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 58( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1578( 1578)
ABNクリアリン証券 953( 553)
ゴールドマン証券 550( 550)
野村証券 473( 417)
SBI証券 420( 380)
バークレイズ証券 341( 341)
日産証券 284( 284)
モルガンMUFG証券 215( 215)
JPモルガン証券 209( 209)
UBS証券 205( 205)
みずほ証券 96( 96)
松井証券 75( 75)
三菱UFJ証券 51( 51)
BNPパリバ証券 50( 50)
楽天証券 41( 31)
ドイツ証券 418( 18)
ビーオブエー証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 21( 13)
光世証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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