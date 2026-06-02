スヌーピーがかわいすぎるヤマサ醤油の限定ボトル発売中！豪華なプレゼントキャンペーンに参加すると海の環境保全の一助に
大手醤油メーカーの「ヤマサ醤油」から、スヌーピーの愛らしいデザインがあしらわれた数量限定の醤油が登場。これは、10回目を数えるキャンペーン『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を！)』の一環で、ほかにもオリジナル壁紙のプレゼントやスヌーピーグッズが当たるXキャンペーンなど、楽しい企画が展開される。
【写真】スヌーピーデザインのヤマサ醤油「鮮度ecoボトル」シリーズを見る
■テーブルが華やぐ！いつものお醤油をスヌーピーボトルに
スヌーピーのデザインが採用されているのは、環境への配慮に加えて、開封後も常温保存で120日間鮮度をキープできる「鮮度ecoボトル」の6品。「特選丸大豆しょうゆ」「特選生しょうゆ」「減塩しょうゆ」の3種それぞれに、テーブルに置きやすい300ミリリットルボトルと、キッチンに常備しておきたい600ミリリットルの2サイズをラインナップ。
スヌーピーデザインは3パターン。全種類そろえて、メニューに合わせて使い分けるのも一興だ。
「ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 300ml」(307円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 300ml」(307円)
「ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 300ml」(307円)
醤油に合う魚料理に舌鼓を打つスヌーピーが抜群にかわいい6品は、数量限定。見かけたら即ゲットしよう。
■1いいね・1リポストにつき10円寄付！スヌーピーグッズも当たるXキャンペーン開催
2026年6月30日(火)までに「ヤマサ醤油」公式Xアカウント(@uwasanoyamasan)の該当ポストへいいねまたはリポストすると、抽選で30名に「スヌーピー木箱入りタンブラー2種類セット&ヤマサ商品詰め合わせ」が贈られる。
タンブラーは、「happy holiday」と「best friends」の2種類のデザインがあり、ステンシルで施したかのようなスヌーピーのアートがデザインされた木箱に封入されて届く。このタンブラーに加えて、「ヤマサ ぱぱっとちゃんと これ!うま!!つゆ 500ml」「ヤマサ まる生ぽん酢 360ml」「ヤマサ イチオシ！うどんたれ まんぞくカレー 230ml」「ヤマサ かけるだけ冷製パスタソーストマトバジル 330ml」もギフトにラインナップ。
このキャンペーンの素晴らしいところは、1いいね・1リポストにつき10円が、海洋ごみの調査やクリーンアップキャンペーン・普及啓発・情報発信など、海のごみ問題解決のために活動している非営利の環境NGO「一般社団法人JEAN」に寄付されるという点。つまり、いいね・リポストが、そのまま環境問題への寄付へと還元される。自分だけでなく、家族や友だちにもキャンペーンへの参加を促してみてはいかがだろうか。
■スペシャルサイトではキャンペーン概要だけでなくうれしい壁紙プレゼントも
『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を！)』キャンペーンのすべてがわかるスペシャルサイトは、プレゼントキャンペーンの詳細な参加方法はもちろんのこと、第10弾までの道のり、レシピ紹介と盛りだくさんな内容。毎回好評の壁紙プレゼントもぜひチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーデザインのヤマサ醤油「鮮度ecoボトル」シリーズを見る
■テーブルが華やぐ！いつものお醤油をスヌーピーボトルに
スヌーピーのデザインが採用されているのは、環境への配慮に加えて、開封後も常温保存で120日間鮮度をキープできる「鮮度ecoボトル」の6品。「特選丸大豆しょうゆ」「特選生しょうゆ」「減塩しょうゆ」の3種それぞれに、テーブルに置きやすい300ミリリットルボトルと、キッチンに常備しておきたい600ミリリットルの2サイズをラインナップ。
スヌーピーデザインは3パターン。全種類そろえて、メニューに合わせて使い分けるのも一興だ。
「ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 300ml」(307円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 300ml」(307円)
「ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 600ml」(421円)
「ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 300ml」(307円)
醤油に合う魚料理に舌鼓を打つスヌーピーが抜群にかわいい6品は、数量限定。見かけたら即ゲットしよう。
■1いいね・1リポストにつき10円寄付！スヌーピーグッズも当たるXキャンペーン開催
2026年6月30日(火)までに「ヤマサ醤油」公式Xアカウント(@uwasanoyamasan)の該当ポストへいいねまたはリポストすると、抽選で30名に「スヌーピー木箱入りタンブラー2種類セット&ヤマサ商品詰め合わせ」が贈られる。
タンブラーは、「happy holiday」と「best friends」の2種類のデザインがあり、ステンシルで施したかのようなスヌーピーのアートがデザインされた木箱に封入されて届く。このタンブラーに加えて、「ヤマサ ぱぱっとちゃんと これ!うま!!つゆ 500ml」「ヤマサ まる生ぽん酢 360ml」「ヤマサ イチオシ！うどんたれ まんぞくカレー 230ml」「ヤマサ かけるだけ冷製パスタソーストマトバジル 330ml」もギフトにラインナップ。
このキャンペーンの素晴らしいところは、1いいね・1リポストにつき10円が、海洋ごみの調査やクリーンアップキャンペーン・普及啓発・情報発信など、海のごみ問題解決のために活動している非営利の環境NGO「一般社団法人JEAN」に寄付されるという点。つまり、いいね・リポストが、そのまま環境問題への寄付へと還元される。自分だけでなく、家族や友だちにもキャンペーンへの参加を促してみてはいかがだろうか。
■スペシャルサイトではキャンペーン概要だけでなくうれしい壁紙プレゼントも
『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を！)』キャンペーンのすべてがわかるスペシャルサイトは、プレゼントキャンペーンの詳細な参加方法はもちろんのこと、第10弾までの道のり、レシピ紹介と盛りだくさんな内容。毎回好評の壁紙プレゼントもぜひチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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