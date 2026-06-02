歌手のDream Ami（38）が2日、自身のインスタグラムを更新。グランピング施設でのサウナ満喫ショットを公開した。

「楽しみだったグランピング！ in 湯河原」とつづり、複数枚の写真をアップした。

「初めてサウナで“整う”という感覚を知りました。本当に飛ぶんですねw」と“初体験”を報告。「もうずっと入りたかった温泉露天風呂は3回入った」と入浴ショットも披露した。

「夜は宿の目の前で蛍が見れるって言うんで、散歩がてら行ってみるとビックリするくらい綺麗な光景で、こんなにたくさんの蛍初めて見た 日本って素晴らしい！」としみじみ。「至れり尽くせりのBBQも時間を忘れさせてくれて、気づいたら幸せな気持ちのまま眠ってました」とつづった。

「どこをとっても最高のひとときで、帰ってきてからもずっとカメラロールを見ながら余韻に浸ってます」「さ、6月も頑張るぞーー！！！！！！」と記した。

この投稿に、ファンからは「美しくて綺麗で可愛い」「思わずワオという言葉が出てしまいました」「整って更にキレイになってる」「温泉良いですよね」「何ともステキなショット」などのコメントが寄せられている。

Amiは、かつてリアリティー番組「テラスハウス」に出演した建築家の半田悠人氏と3年間の交際を経て20年2月22日に結婚。22年9月には第一子となる長男を出産している。