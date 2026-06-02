今年デビュー60周年を迎えた女優の由美かおる（75）。5月29日公開の「小春日和〜Indian Summer〜」（監督松本動）で48年ぶりに映画出演する。自身初のおばあちゃん役。水村美咲演じる主人公・小春の背中を押す温かみのある女性を体現した。75歳となった今も抜群のスタイルを誇り、若々しく輝き続けるレジェンドに映画の見どころや健康美の秘けつを聞いた。（望月 清香）

――事情を抱えて孤立した小春を励ますシーンが印象的です。演じる上でどのようなことを意識しましたか。

「表面の芝居ではなく、心から愛情を込めて小春ちゃんと向き合うことを意識しました。言葉は難しいですから、厳しさと優しさの両方を交えて話さないと相手には伝わらない。心を込めて表現すると伝わっていくのかなと思います」

――映画を通してどのようなメッセージを伝えたいですか。

「大変なこと、苦しいこと、悲しいこと…。生きているといろいろなことありますけど、学びだと思って、うまく乗り越えて、しっかりと前を向いて生きてほしいと伝えたいです。そのためには健康でないといけないので、自分の体をしっかり労って、明るく前を向いて生きていってほしいです」

――健康やスタイル維持のために取り組んでいることを教えてください。

「ストレスをためないで前向きでいること。もちろん人並みに悲しいこともありますけど、うまく自分の気持ちを切り替えることが大事ですね。あとは『由美コア・ブリージング』という呼吸法を40年以上やっています」

――「由美コア・ブリージング」はどのように行うのですか。

「まずはおへその下にある丹田（コア）を意識して、背中を真っすぐ伸ばします。この時に骨盤を少し前に出して、膝を緩めるのがポイントです。次に息を口から吐き出します。吐き切ったら、木が根から地のエネルギーを吸い上げるようなイメージで鼻から深く息を吸う。空気が足の裏から太もも、コアを通って全身に伝わっていくイメージ。息がてっぺんまで届いたら、息を軽く止めてから下に向かって吐き下ろします。これを毎日10分くらいやっています」

――どのような効果を感じていますか。

「夜遅くにお食事をしてお腹が膨らんでいても、次の日に呼吸をやるだけで体の循環や血の巡りがすーっとよくなります。私は呼吸法のおかげで15歳からスタイルが変わらないです。それから体がぽかぽかして、体の内側から気持ちよくなりますね。“さぁきょうも頑張ろう”と思えます。生命がどんどん若返っていく感じがします」

――「由美コア・ブリージング」を伝えるための講演会も行っていると伺いました。

「高齢者の方が座りながらできる方法を考えて、全国で講演会をやっています。座りながらやっても凄く汗をかくんですよ。皆さんが呼吸法で若々しく健康的になっていくので、教えていて凄く楽しいです」

――すてきに年を重ねていく秘けつを教えてください。

「自分に正直に、人にも正直に、思いやりを大切に。どんな時も前向きにあきらめずにコツコツとゴーイングマイウェイで努力していくことが大切だと思います。そうすれば自然と体は応えてくれると思います」