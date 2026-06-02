ドジャースの大谷翔平選手が日本時間4日のダイヤモンドバックス戦で投打二刀流での出場を予定。指揮官デーブ・ロバーツ監督も2日に「その予定だ」と明言したことから、3登板連続での先頭打者アーチにも期待がかかります。

大谷選手は昨季のブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発登板した際に、史上初投手における先頭打者アーチを記録。その試合では3本塁打、7回途中無失点10奪三振と歴史的な活躍をみせました。

そして5月21日のパドレス戦では、シーズンにおいて史上初めて投手による先頭打者ホームランを打った大谷選手。敵地のプレーボール直後の初球打ちでした。さらに続く5月28日のロッキーズ戦では2登板連続の先頭打者アーチを描き、唯一無二だった記録を作ったばかりであるのに早速、新しい連続記録を樹立。しかもこの試合、投手としては6回1失点ながらノーヒットピッチングと圧巻の投球を見せました。

中6日で迎える4日も、投打での活躍が期待される大谷選手。3登板連続で先発投手による先頭打者ホームランの記録更新なるか注目です。