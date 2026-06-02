市川團十郎、息子・勸玄の笑顔ショット披露「麻央さんに似てる」「素敵な親子」と話題
【モデルプレス＝2026/06/02】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月31日、自身のInstagramを更新。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】市川團十郎「麻央さんに似てる」息子の姿披露
團十郎は「気がつけば、私が連れて行っているつもりで、実は私の方が連れて行ってもらっているのかもしれませんね笑」とつづり、勸玄のショットを複数投稿。勸玄が目を瞑り、くしゃりと笑う姿や、散歩中の勸玄の後ろ姿を披露している。
この投稿にファンからは「麻央さんに似てる」「子どもはすぐに成長しますね」「素敵な親子」「お茶目な勸玄さんも素敵」「一瞬麻央さんが重なって見えた」などといった声が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】市川團十郎「麻央さんに似てる」息子の姿披露
◆市川團十郎、息子・勸玄の笑顔ショット公開
團十郎は「気がつけば、私が連れて行っているつもりで、実は私の方が連れて行ってもらっているのかもしれませんね笑」とつづり、勸玄のショットを複数投稿。勸玄が目を瞑り、くしゃりと笑う姿や、散歩中の勸玄の後ろ姿を披露している。
◆市川團十郎の投稿が話題
この投稿にファンからは「麻央さんに似てる」「子どもはすぐに成長しますね」「素敵な親子」「お茶目な勸玄さんも素敵」「一瞬麻央さんが重なって見えた」などといった声が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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