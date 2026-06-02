¡Öº£Æü¹¥¤¡×Bao¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Bao¡Ê¥Ð¥ª¡Ë¤¬5·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡× ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
Bao¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µÙÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¯¥·¥ÖÌÄÌç¤ËÂÚºßÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥Ð¥ª¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡× ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡Bao¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È
Bao¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µÙÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¯¥·¥ÖÌÄÌç¤ËÂÚºßÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Bao¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥Ð¥ª¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û