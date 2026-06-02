５月２９日、ビエンチャンのパトゥーサイ（凱旋門）。（ビエンチャン＝新華社配信）

【新華社ビエンチャン6月2日】ラオスの政治・経済・文化の中心地である首都ビエンチャン。メコン川沿いに位置し、歴史ある寺院や建造物が点在する一方、近代的な建築も立ち並び、伝統と現代が共存する街として知られる。

５月３０日、ビエンチャンの国会議事堂。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３０日、ビエンチャンの国立文化会館。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月２９日、ビエンチャンの国家主席府。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３０日、ビエンチャンの国家会議センター。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３０日、ビエンチャンの仏塔タート・ルアン。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３１日、ビエンチャンの街を歩く人々。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３１日、ビエンチャンの街を歩く人々。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３１日、ビエンチャンの街を歩く人々。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３１日、ビエンチャンを流れる川のほとりでくつろぐ人々。（ビエンチャン＝新華社配信）

５月３０日、ビエンチャンの都市風景。（ビエンチャン＝新華社配信）

ビエンチャンのラオス芸術博物館。（５月１８日撮影、ビエンチャン＝新華社配信）

５月３０日、ビエンチャンを流れるメコン川沿いの風景。（ビエンチャン＝新華社配信）