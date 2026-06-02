【NPB】危険スイングで即退場　オイシックスの上原裕樹のすっぽ抜けたバットが味方ベンチに　今季から新たに適用

◇プロ野球 ファーム・リーグ交流戦 オイシックス6-3DeNA(5月31日、長岡悠久山)

今季から新たに追加された危険スイングによる退場が適用されました

NPB(日本野球機構)は5月11日、危険スイングに関する罰則規定を発表。12日から1軍&ファームの試合で運用されています。危険スイングは「打者がスイングした際、最後までバットを保持し続けることをせずスイングの途中でバットを投げ出して(すっぽ抜け含む)しまうこと」と定義づけられ、「バット全体が他者に向かった場合、重大な危害を及ぼす恐れが生じることから、(中略)ペナルティーを適用する」と伝えています。

オイシックスが8回の攻撃で、先頭打者の上原裕樹選手が初球を空振りすると、バットがすっぽ抜け、一塁側の味方ベンチに入ってしまいます。

主審が場内アナウンスで「バットがすっぽ抜けました。そしてバットがボールデッドゾーンに入りました。NPB特別規則により、危険スイングルールを適用し、上原選手を退場といたします」と説明しました。

危険スイングは状況によりペナルティーが3段階に分かれていますが、今回は「バット全体が他者に向かい、避けきれずに身体に直接当たったとき。また、ダッグアウト・カメラマン席・スタンドといったボールデッドの箇所に入ったとき」に該当し、即退場が適用されました。