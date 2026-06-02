気象庁によりますと、台風第６号は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。

【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）最新進路 九州南部・四国・近畿・東海地方で線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が高まる可能性 今夜から明日にかけ警戒を「1時間ごとの雨風シミュレーション」【気象庁 17時1分発表】

台風6号 今後の進路は？

西日本では３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側では３日は、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。九州南部、四国地方、近畿地方、東海地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第６号は、２日１６時には種子島の北約３０キロにあって、１時間におよそ３５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

台風6号［風の予想］

西日本太平洋側、東日本太平洋側、東北太平洋側では、非常に強い風が吹く見込みです。



２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）



３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

台風6号［波の予想］

東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。



２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ８メートル うねりを伴う



３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ８メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ９メートル うねりを伴う

台風6号［雨の予想］

西日本太平洋側や東日本太平洋側を中心に、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３００ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部地方 １００ミリ

九州南部・奄美地方 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。西日本太平洋側では３日にかけて、東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方では２日は、うねりを伴った高波に警戒してください。



西日本では３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



【午後5時 気象庁発表】

今後の気象情報に注意してください。