元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２４年前の女子プロレスラー引退時を振り返る一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは『ステキな別れを経験したコト』は…」に絡め、現役引退時について聞かれると、「ステキな別れと言ったら、プロレスを引退する引退試合じゃないかな」と話し出した北斗。

２００２年４月７日、横浜文化体育館で、里村明衣子と組んでのタッグマッチ・長与千種、浜田文子組戦で引退した一戦について、「自分で区切りをつけて、やることをやったと思ったから戻りたいとか、そういうのがなかった」と言い切ると「あと、たくさんの人にお見送りいただいて、ありがとうございました。その節は」と頭を下げた。

共演の作家・岩下尚史さんに「なんにも後悔とか思い残すことはないの？」と聞かれると「自分が辞める時にプロレスが、特にまだ認められてなかった女子がこの先、もっと、もっと世界中で認められる日が来るんじゃないかと思ったら、我がプロレス人生に悔いはありだなとか、それ（まだ認められてなかったら）を見たら思っちゃうだろうなと思ったけど、実際、海外で活躍できるようになった今の後輩のスターになった選手たちを見たら（良かったと）思うけど」と返答。

ここでＭＣの垣花正に「引退試合は勝ったんですよね？」と聞かれると「引退試合は…、勝ちましたね」と一旦、答えた後、「あれ？ 勝ったっけ？」と北斗。垣花に「必殺技で仕留めたんですよね？」と確認されると「仕留めたんじゃないの。始末したの」と、笑顔で答えていた。