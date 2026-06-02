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気象台は、2日午後5時40分に、レベル３土砂災害警報を美波町に発表しました。

南部では、土砂災害に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■徳島市
●レベル２土砂災害注意報

■小松島市
●レベル２土砂災害注意報

■阿南市
●レベル２土砂災害注意報

■吉野川市
●レベル２土砂災害注意報

■阿波市
●レベル２土砂災害注意報

■美馬市脇・美馬・穴吹
●レベル２土砂災害注意報

■美馬市木屋平
●レベル２土砂災害注意報

■三好市
●レベル２土砂災害注意報

■勝浦町
●レベル２土砂災害注意報

■上勝町
●レベル２土砂災害注意報

■佐那河内村
●レベル２土砂災害注意報

■石井町
●レベル２土砂災害注意報

■神山町
●レベル２土砂災害注意報

■那賀町
●レベル２土砂災害注意報

■牟岐町
●レベル２土砂災害注意報

■美波町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■海陽町
●レベル２土砂災害注意報

■上板町
●レベル２土砂災害注意報

■つるぎ町半田・貞光
●レベル２土砂災害注意報

■つるぎ町一宇
●レベル２土砂災害注意報

■東みよし町
●レベル２土砂災害注意報