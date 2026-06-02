フリーアナウンサー垣花正（54）が2日、MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、地元沖縄と台風について語った。

台風6号は2日夜から3日にかけ、九州や関東に接近する見込み。番組では、台風上陸の新聞記事を紹介した。

ダブルMCの大島由香里からは、「沖縄は大丈夫ですか？」と、垣花に心配の声を掛けた。沖縄は台風の通り道になることや、上陸することが多い。

宮古島出身の垣花は「沖縄は昔から、台風が通るというのが前提の家づくりをしている」と解説。「石垣…あれ何であるかというと、家の周りの風よけなんですよ。家の造りもよく見ると分かりますけど、ガッチガチに台風対策で、コンクリートで強く作っているお家の方が多い」とも明かした。

今回も沖縄で9人がケガをしたと報道されている。ケガ人について、垣花は「外を歩いていた方とか、車で移動中の方が多くて、家の被害ってあんまりないですよ」と説明。「台風のルートがこれだけ変わって、本州に上陸するようになると、沖縄と同じような家づくりとまで言わないまでも、台風を前提にした家はあってもいいと思う」と提言していた。