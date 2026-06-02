東海地方に台風6号が近づき、雨風も強くなってきました。三重県尾鷲市では…

【写真を見る】【台風情報】台風6号 今夜から非常に激しい雨も 現在の様子は？ 三重･尾鷲港 （2日午後5時ごろ）

（松本道弥アナウンサー 午後5時前）

三重県南部に位置する尾鷲漁港です。午前中から降り続いている雨は、午後4時ごろから段々と強くなってきました。1時間ほど前から風も吹き始め、段々強くなっているように感じます。

尾鷲漁港は山々に囲まれた湾の奥に位置する漁港で、普段は海が穏やかで、山・空・海の景色が美しいですが、今は雨雲の影響でかなり見通しが悪くなっています。カメラがある場所から5キロほど離れた場所に島がありますが、今は雨雲の影響で輪郭すら捉えられない状態です。

ミカン農園や漁協も台風対策

湾の北側にある山で甘夏ミカンを育てる農園に聞いたところ、台風対策として甘夏ミカンの木の枝にロープをぐるぐる巻きにして、風で枝が折れるのを防いでいるそうです。6月末まで収穫を行うため、今は実が一番重たい状態で枝に負荷がかかっていて、そこに風の力が加わると折れてしまうのではないかと心配している様子でした。



また、尾鷲漁協の方に聞きますと、台風対策として漁港の沖合に設置している定置網をきのうまでに撤収したということでした。

住民も台風対策 市が土のうを貸し出し

そして、漁港のすぐ西側には住宅街が広がっています。尾鷲市役所によりますと、台風対策として、既に土のう50個以上を貸し出しているそうです。また、今回の台風は夜中に最接近するということで、明るいうちに避難するよう呼びかけているそうです。



三重南部は、今夜からあすの明け方にかけて雨がピークを迎えるため、警戒が必要です。