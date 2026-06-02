俳優の的場浩司（57）が2日、ブログを更新。“歩きスマホ”の歩行者に激突された出来事をつづり、苦言を呈した。

的場は「さてさて、アンタは歩きスマホする？」と問いかけるとともに、「『する』って答えた人はマジでやめた方がいい…」と忠告。自身はウォーキング中にスマートフォンを利用する際は「立ち止まって端っコでイジる様にしてる…だって危ないじゃん？」とした。

歩きスマホによるトラブルを目撃することも多く、「俺も少し前にアタックされた…」という。ウォーキング中に、前方から大学生ぐらいの青年がスマーフォンを見ながら歩いて来たといい、「本人は真っ直ぐ歩いているつもりかもしれないけど微妙に斜めって寄ってくる…俺、横になって避けたよ…でも、ぶつかった訳よ…」と説明。さらに「で、文句ありげな目を向けてくる…」と相手の思わぬ態度を記し「ちょっと待ちなさいよ（笑）…どっちが悪いんだって話だろ？なんで自分の行動を省みないで被害者面できるんだよ（笑）…」と困惑した様子をつづった。

「全員とは言わない…でも、前者のが明らかに多くないか…一体、どんな心理なんだ？仮にだ…歩きスマホをしていてぶつかった相手が幼児だったら？老人だったら？妊婦さんだったら？怪我してる人だったらどうするって話よ…好戦的な人間にぶつかったらどうなるって話よ…そもそも、前を見ないで歩いてて自分が車や電車にぶつかったらどうなるって話よ…」と疑問を投げかけ、「これはマナーの話じゃないからな…トラブルや事件・事故につながる…本気でやめた方がいい…薪運びながら勉強してた「二宮金次郎さん」だってかなり前から本は座って読む様になったらしいじゃん？理由は危ないから…そういう事だろ…自分は大丈夫…んな訳ないから…何か起きてからじゃ遅い…」とあらためて忠告した。