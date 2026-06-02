2026年3月、「NOMU」初の実店舗、「NOMU Shibuya」が渋谷にオープンしました。ベースとなるのは、無人のドリンクマシン「NOMU POD」。内部ではロボットアームが動き、オリジナルのリユースカップ「TASO CUP」を使ってドリンクを自動で抽出する仕組みです。

「NOMU Shibuya」では、ロボットの先進性に、人ならではのコミュニケーションとデコレーションを掛け合わせた、新しいカフェ体験が味わえます。

回収したカップは洗浄・殺菌後に再利用されるため、使い捨てカップ削減にもつながるのが特徴。「NOMU Shibuya」では、専用のTASOケースを購入してアプリ内で登録すると、すべてのドリンクを50円引きで購入できるようになります。

右の壁に見えるのがNOMUの公式キャラクターNOMUちゃん

店内のテーマは、「アートとカルチャーの集合場所」。入ってすぐに目に入る鮮やかなオレンジのカウンターでは公式AIキャラクターのNOMUちゃんがお出迎えしてくれます。他にも遊び心あふれるアートや工夫がたくさん。

そのひとつがオーダー方法です。「NOMU」のオーダーは基本的にアプリから。ドリンクメニューにはそれぞれレコードのようなジャケットがついており、見た目で選ぶのも楽しいです♪

NOMU公式アプリより

またその日の気分を入力するだけでNOMUちゃんがおすすめのドリンクを提案してくれる機能もあり、どんな時でも最高の一杯をいただけるのが魅力。甘さや氷の量だけでなく、フルーツフレーバーやアロマの追加もアプリ内で細かく指定でき、その組み合わせはなんと100万通り以上！自分だけの特別なドリンクを作れちゃうんです。

さらに、来店頻度による特典付与や学割、ミニゲームなど、まるでゲームアプリのような遊び心も。待ち時間まで楽しめる設計に、「飲み物のエンターテインメント」というコンセプトを感じます。

店内にはタブレットも用意されているので、アプリなしでも注文可能。まずは気軽に体験してみましょう。

1階でドリンクをオーダーしたら2階のカフェスペースへ！無機質なコンクリート調の空間にポップなグラフィックが映える、近未来感のある雰囲気が印象的です。

現在はアート制作も進行中。アーティストの高橋信雅さんが手書きで少しずつ壁に渋谷の街を再現しているところです。

「NOMU」のコンセプトにちなんで壁画のコンセプトは「プラスチックがなくなった渋谷」がテーマなんだそう。6月には完成予定とのことで、ぜひ壁一面に描かれた渋谷の街をチェックしに行ってみてくださいね！



「デラックス ノム アップルパイ」700円

数あるドリンクの中から今回いただいたのは、渋谷限定メニューでシグネチャーでもある「デラックス ノム アップルパイ」。

オーツミルクをベースに、りんごフレーバーやりんごジャム、ホイップを組み合わせた一杯で、見た目はスイーツのような華やかさ。ひと口飲むと、見た目の印象より甘すぎず、りんごのさわやかな酸味が広がります。

さらに、りんごジャムの食感がアクセントになっていて、まさに「飲むアップルパイ」！見た目だけでなく、食感まで楽しめるドリンクです。

「NOMU」のこだわりのひとつが、甘味料に砂糖ではなくアガベシロップを採用していること。自然な甘さで後味も軽やかです。

「コンクリートミキサー」900円

名前のインパクトに惹かれてオーダーしたのは「コンクリートミキサー」。名前だけでなく、真っ黒な見た目とフローズン状の質感は、まるでコンクリートのようです！

が、実際に飲んでみるとバナナベースのやさしい甘さに、ミントの爽快感、チョコの食感が加わった意外なおいしさに驚きます。チョコミント好きにもおすすめの一杯♪「見た目とのギャップ」も、「NOMU」らしいエンタメ要素のひとつですね。

ステッカーのみの購入は1枚50円

ドリンクにはそれぞれキャラクター設定やジャケットアートが用意されていて、注文したドリンクのステッカーがついてくるのもうれしいポイント！

ジャケ買いするみたいにドリンクを選ぶのも楽しそうです。

もちろんこれらのドリンクもカスタム自由！ベースドリンクを選んだ後に、甘さや氷の量を調整できるほか、レモンやマンゴーなどのフレーバーを追加したり、ミントの香りを足したりとさまざまなアレンジができちゃうんです。オーダーしたドリンクはカウンターにあるロボットが分量をきっちり測って作ってくれます。

現在、渋谷店では約60種類のドリンクを展開。さらにカスタマイズすることで、楽しみ方はほぼ無限大です。



「ファラフェル メルト」1150円

フードメニューは渋谷・青山エリアの若い世代に向けた、新しくて満足感のあるメニューが中心。

今回は人気の「ファラフェル メルト」のサンドイッチをいただきました。ひよこ豆のコロッケファラフェルをサンドしたホットサンドで、動物性のお肉を使っていないのに食べ応え抜群。ハーブの香りもよく、ヘルシーさと満足感を両立した一品です。

ほかにも、パストラミビーフをたっぷりはさんだガーリック系サンドや、オムレツ×照り焼きチキンの「オムテリ」、ハラペーニョが利いた「チーズチーズチーズ」など、気になるメニューが並びます。

NOMUでは、決まったペアリングを提案するよりも、その日の気分で自由に組み合わせることを大切にしているそう。

甘めのドリンクにスパイシーなサンドを合わせたり、さっぱり系ドリンクとボリューム系フードを組み合わせたり、自分なりの楽しみ方を探せるのも魅力です。

ランチタイムにはお得なセットも用意されているので、カフェ利用だけでなく、しっかりランチにもおすすめですよ。

また、店内では「TASO CUP」用のケースやタンブラー、ステッカーなどのオリジナルグッズも販売中。おしゃれとエコ、どちらも叶えられる商品です。

「TASO Case」各1500円〜、「渋谷限定カスタムUVステッカー」各150円

渋谷限定カスタムUVステッカーを貼れば、自分だけのオリジナルカップが完成しますよ♪

飲み物を買うだけではなく、「体験する」。そんな新しいカフェカルチャーを楽しめる「NOMU Shibuya」。渋谷で新感覚のドリンク体験をしてみたい人は、ぜひチェックしてみてください。

◾️ NOMU Shibuya（のむ しぶや）

住所：東京都渋谷区渋谷2-10-2

TEL：なし

営業時間：8時30分〜20時、土・日曜、祝日は10時30分〜18時

店休日：不定休



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Text&Photo：霜越緑（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

