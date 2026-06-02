大友花恋「オーブンにポイ」簡単手料理2品公開「素材の美味しさが活かされてる」「ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の大友花恋が6月1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳元Seventeenモデル「簡単なのに美味しそう」レンジで作れるヘルシー料理2品
大友は「モンブラン（みんなで美味しく食べた、パチパチ！）」と書き出し、刻んだ栗が飾られたモンブランの写真を公開。続けて「バナナにシナモン（オーブンにポイ）新玉ねぎにヒハツ（オーブンにポイ）」とたっぷりとシナモンがかかった焼きバナナ、新玉ねぎにスパイスのヒハツをかけて焼いたものを披露し、「インスタに載せるのもどうかと思うほどの2枚なので、2枚目以降に 自炊のモチベーションがゆるゆる、とろとろ、もろもろ。すごく簡単なものばかり作って食べてます（でも、美味しい。食材の力）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「素材の美味しさが活かされてる」「簡単なのに美味しそう」「真似したい」「白いモンブランおしゃれ」「ヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元Seventeenモデル「簡単なのに美味しそう」レンジで作れるヘルシー料理2品
◆大友花恋、手料理公開
大友は「モンブラン（みんなで美味しく食べた、パチパチ！）」と書き出し、刻んだ栗が飾られたモンブランの写真を公開。続けて「バナナにシナモン（オーブンにポイ）新玉ねぎにヒハツ（オーブンにポイ）」とたっぷりとシナモンがかかった焼きバナナ、新玉ねぎにスパイスのヒハツをかけて焼いたものを披露し、「インスタに載せるのもどうかと思うほどの2枚なので、2枚目以降に 自炊のモチベーションがゆるゆる、とろとろ、もろもろ。すごく簡単なものばかり作って食べてます（でも、美味しい。食材の力）」とつづっている。
◆大友花恋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素材の美味しさが活かされてる」「簡単なのに美味しそう」「真似したい」「白いモンブランおしゃれ」「ヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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