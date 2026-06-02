NHK、新たな地上放送の海外ドラマ作品を発表…『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』日本語声優キャストも【一覧】
NHKは、海外ドラマ『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』 （2025年制作、イギリス／フランス）を、Eテレで7月より放送する。
【画像】『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』わちゃわちゃ集合ビジュアルやキャラショット
原作はイギリス発の人気ミステリー児童小説『The Lady Grace Mysteries』。時は16世紀のイングランド。宮廷に仕える侍女のグレース・キャベンディッシュは、幼いころに両親を亡くすが、エリザベス女王が後見人となっていた。ある日、厳重に保管されていた王冠が盗まれる事件が起きる。容疑者として疑われたの
は、グレースの親友で宮廷芝居の役者マスーだった。グレースは親友にかけられた疑いを晴らすため、さっそく調査を始める。すると意外な事実がわかり…。一連の行動を見ていたエリザベス女王は、グレースを自分専属のスパイに任命する。ありふれた毎日を送っていたグレースの生活は、ドキドキの冒険へと一変することに。
鋭い観察力と持ち前の行動力で、グレースは王宮に渦巻く陰謀から女王を守り抜く。
7月5日放送スタート、毎週日曜午後5時25分からを予定。ステレオ2ヶ国語（主音声・日本語吹き替え／副音声・英語）。吹替声優も明らかになった。
出演
グレース… イーヴィー・コールズ（声：田所あずさ）
エリー… カリス・ジョン（声：夏目愛海）
マスー… ラファエル・アレッサンドロ（声：田中啓太郎）
サラ… トゥインクル・ジャイスワル（声：山下莉桜菜）
ジェーン… ジョージア・ファロー（声：小桧山美樹）
オズボーン卿… フィンタン・バッカード（声：原田晃生）
ラルフ… ベン・ゲッティンズ（声：原田翔平）
エリザベス女王… レベッカ・スコット（声：永宝千晶）
【画像】『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』わちゃわちゃ集合ビジュアルやキャラショット
原作はイギリス発の人気ミステリー児童小説『The Lady Grace Mysteries』。時は16世紀のイングランド。宮廷に仕える侍女のグレース・キャベンディッシュは、幼いころに両親を亡くすが、エリザベス女王が後見人となっていた。ある日、厳重に保管されていた王冠が盗まれる事件が起きる。容疑者として疑われたの
は、グレースの親友で宮廷芝居の役者マスーだった。グレースは親友にかけられた疑いを晴らすため、さっそく調査を始める。すると意外な事実がわかり…。一連の行動を見ていたエリザベス女王は、グレースを自分専属のスパイに任命する。ありふれた毎日を送っていたグレースの生活は、ドキドキの冒険へと一変することに。
鋭い観察力と持ち前の行動力で、グレースは王宮に渦巻く陰謀から女王を守り抜く。
出演
グレース… イーヴィー・コールズ（声：田所あずさ）
エリー… カリス・ジョン（声：夏目愛海）
マスー… ラファエル・アレッサンドロ（声：田中啓太郎）
サラ… トゥインクル・ジャイスワル（声：山下莉桜菜）
ジェーン… ジョージア・ファロー（声：小桧山美樹）
オズボーン卿… フィンタン・バッカード（声：原田晃生）
ラルフ… ベン・ゲッティンズ（声：原田翔平）
エリザベス女王… レベッカ・スコット（声：永宝千晶）