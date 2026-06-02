◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーオリックス（6月2日、東京ドーム）

オリックスに2024年から6連敗している巨人。一矢報いることができるか、先発のマウンドに則本昂大投手を送ります。則本投手はここまで6試合に登板していますが、援護に恵まれない試合も続き、移籍後初勝利をあげることができていません。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた後の継投が注目です。

オリックスの先発、九里亜蓮投手は前回のDeNA戦では8回3安打1失点と素晴らしい投球。広島時代の21年以来、東京ドームで白星を挙げていません。解説の能見篤史さんは九里投手に打席で粘られた経験があり、「めちゃくちゃ嫌でした」とバッターとしても一定の評価をしています。

能見さんは「ジャイアンツはオリックスに6連敗していますけど、あまり気にしてはいないと思います。今年のメンバーもかわってますしね。でも、ジャイアンツはパ・リーグの戦い方の違い、配球が通じないというのは感じていると思います。僕もパ・リーグに行ったときにすごく感じたので。パ・リーグはより強いまっすぐに振り負けないようにスイングが強い。変化球狙っててもまっすぐ対応はきちんとできるので、どう抑えるかですよね」と見どころを語っています。

プレーボールは午後6時です。