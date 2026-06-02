お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。かわいげのある後輩女性芸人について語った。

この日は、ウエストランド井口浩之とともに「会社の部下にしたい芸人ランキング」を見ながらトーク。4位にガンバレルーヤのまひるがランクインすると、久保田は「分かるわ〜。めっちゃ分かるわ」と大きくうなずいた。

井口が「根性ありそうで、なおかつチャーミングな一面もある」とまひるを評すると、久保田も「かわいいもん、コイツ。楽屋とかで結構俺にガツガツ来てボケてくれるのよ。もうかわいげしかない」と絶賛した。

また普段のまひるについて「俺が弁当食ってるだけでジーッと見てるから。なんやねんって言ったら『気持ち悪い。うえー！』とか言って。かわいいの、コイツ。むちゃくちゃかわいいで」と大笑い。井口も「すごいよなあ、まひるって。よく考えたら。僕も初対面ぐらいでそんな感じでしたもん。『ちっちゃーい』とか言って」と無邪気な発言も受け入れられる様子だった。