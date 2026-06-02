日本音楽事業者協会主催「令和のヒットメーカーを探せ！作詩コンテスト」の授賞式が2日、都内で行われた。グランプリに輝いた川崎市の仲間さん（なか・あいだ、本名山中明＝やまなか・あきら、78）は「コンクールに応募したのも人生初めてだったのでうれしい」と喜んだ。

同コンテストは演歌歌謡部門1215作、J―POP部門956作の計2171作品の応募があった。その中で仲間さんの「日本全国百歳音頭」がグランプリとなった。年配者は元気に上を向いて歩こうという思いを込めた作品で、審査員からは「明るく壮大な歌詞で前向きになれる」などの評価があがった。

大学時代から趣味で作詞をするようになり、詞を書きたいという思いから大手レコード会社に就職。しかし、宣伝マンとして川中美幸「ふたり酒」などのヒットに携わることになった。

それでも作詞に対する情熱は変わらず、新聞で知った同コンテストに応募した。「音頭ものだけど、人生そのもの。誰もが通る道を書いた作品だから、そういうところが評価されたのかも」と喜んだ。レコード会社から音源化に向けたオファーも届いているという。

今後に向けて仲間さんは「暗い世の中に暗い歌を書いても似合わないので、明るさを表現した流行歌を作りたい」と意気込んでいる。

準グランプリは山中博之さんの「『希望』という名のバスに乗れ」と吉津佳風さんの「大馬鹿野郎」が輝いた。佳作は4作、奨励賞には3作が選出された。