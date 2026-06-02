ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回「風雲！竹田城」が５月３１日に放送された。

織田信長（小栗旬）が、荒木村重（トータス松本）が長年苦戦していた播磨攻略に羽柴秀吉（池松壮亮）を総大将として投入。村重は複雑な心境を表に出さず、秀吉に一応協力した。

序盤に、村重と絶世の美女だったとも伝わる妻だし（山谷花純）が夫婦仲良く談笑し、村重は大名になった現状に満足しており「あとは楽して、たのしいおもしろう生きていけたらそれでいいんじゃ」と語ったが…。だしは夫の腹に一物あることは、見抜いていた。

２年後、村重は謀反を起こした後に逃亡。だしはその犠牲となって悲劇に襲われたと伝わる。

いまは仲睦まじく談笑する夫婦の姿に「あーあー荒木村重の妻だしが出てきちゃうのか」「うわああああ」「登場だけでフラグ」「綺麗な方」「この後のこと考えると」「村重の妻…アッ…」「この後の運命を思うと」「お美しい」「つらい」「美人でビビる」「後がつらくなるのでやめて」と反応する投稿も相次いだ。