「ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント」が2日、都内で行われた。

同コンテストは「日本一おせっかいなミスコンテスト」として、27年に45周年を迎え、芸能界を志す女の子の人生の分岐点となるようサポートをするもので、かつては中川翔子、倉科カナ、新川優愛ら人気タレントを輩出した。

今年も個性豊かな20人が二次審査を通過し、ベスト20としてお披露目された。

フジテレビ系7月期新ドラマ「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）に生徒役で出演が決定している新井乃愛さん（17）もベスト20として登壇しており、「将来の目標は誰からも愛される女優さんになること」と掲げた。「いろんなことを経験して目標に近づけるよう、ミスマガジンでグランプリを取りたいです」とはっきりと口にし、特技の殺陣を披露した。裸足になり、真剣な表情を浮かべ、静かな構えからキレのある動きを見せ、大きな拍手に包まれた。

候補者20人のアピールを、2005年に同コンテストで「つんく賞」を受賞したタレント時東ぁみ（38）が見守った。

▼ミスマガジン2027 ベスト20（エントリーナンバー順）

白石杏衣（しらいし ももえ）花守雛（はなもり ひな）上山沙希（かみやま さき）富田莉代（とみた りよ）瀬戸りおん（せと りおん）小山くるみ（こやま くるみ）成瀬光（なるせ ひかり）林春花（はやし はるか）世波柊璃（せな じゅり）弓家つばき（ゆみや つばき）内田祭莉（うちだ まつり）中山未來（なかやま みくる）用松杏莉（もちまつ あんり）山本日菜乃（やまもと ひなの）中村釉香（なかむら ゆうか）野間愛希（のま あき）新井乃愛（あらい のあ）白椛れい（しらかば れい）蟻波りん（ありなみ りん）新木美衣（あらき みい）