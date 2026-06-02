「こんなに大きくて逞しい息子さんが」高嶋ちさ子、成長した息子とのプライベートショット公開「素敵な青年」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは6月2日、自身のInstagramを更新。成長した息子たちと楽しそうに過ごす様子を公開しました。
【動画】17歳と19歳になった息子たち
「17歳19歳になってしまった息子たちですが、私の中ではまだ7歳と9歳のままです。どこに行くのも『送迎しなきゃ』のマインドを変えないと…」と、息子たちへの思いも明かしました。「もう自分でしっかり起きて、予定を立てて、食事も作れるし、勉強もチェロも筋トレもなんでも積極的やる子になってました」とのことです。
コメントでは「ちさこさんの表情が嬉しそうで、こちらまで嬉しくなっています」「かわいいかわいい息子ちゃん、あっという間ですね」「最高過ぎる夏休みですね!!」「お二人の息子さま、本当に素敵な青年ですね」「ちさこさんに こんなに大きくて逞しい息子さんがいるなんて思えません！」「ステキなご家族 頼もしい息子さん 良き母」「彼たちにとったらこんな可愛らしい美人のママはご自慢のママですょ」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】17歳と19歳になった息子たち
「最高過ぎる夏休みですね!!」高嶋さんは「まさに夏が始まりました。長男の卒業式が終わり、アメリカ留学の子は本格的にここから3ヶ月夏休み 友人も合流してのハワイを満喫」とつづり、1本の動画を投稿。息子たちと海でボートに乗ったり、サーフィンをしたりしています。
コメントでは「ちさこさんの表情が嬉しそうで、こちらまで嬉しくなっています」「かわいいかわいい息子ちゃん、あっという間ですね」「最高過ぎる夏休みですね!!」「お二人の息子さま、本当に素敵な青年ですね」「ちさこさんに こんなに大きくて逞しい息子さんがいるなんて思えません！」「ステキなご家族 頼もしい息子さん 良き母」「彼たちにとったらこんな可愛らしい美人のママはご自慢のママですょ」と、称賛の声が寄せられました。
息子との写真はほかにも！29日にも「プラチナファミリーのキャスティング担当(笑)とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」とつづり、息子との写真を公開していた高嶋さん。顔は隠していますが、イケメンな雰囲気が漂っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)