リラックマ×越市立水族博物館が初コラボ！ スタンプラリーや完全オリジナルグッズを発売へ
新潟・上越市にある上越市立水族博物館 うみがたりは、6月26日（金）〜9月23日（水・祝）の期間、リラックマと初コラボレーションしたイベント「リラックマ × 上越市立水族博物館 うみがたり」を開催する。
【写真】完全オリジナルグッズが超かわいい！ コラボイベントの詳細
■デザインのテーマは“うみリラきぶん”
今回開催される「リラックマ × 上越市立水族博物館 うみがたり」は、美しい海でゆらゆらぐうたらしているリラックマたちをテーマにした“うみリラきぶん”と共に、海の生きものたちの魅力が楽しめる期間限定のイベント。
1階の催事ホールでは、生きものたちをより身近に感じながら観察できるオリジナル解説パネルや、かわいい写真が撮れる撮影スポットが設置され、ホールいっぱいに広がるリラックマの世界観と一緒にここでしか味わえない特別な時間を過ごせる。
また、館内を巡りながら、リラックマたちのスタンプを集めるスタンプラリーも実施。館内にある5種類のスタンプを集めた人には、ゴール記念のノベルティとして「オリジナルアクリルキーホルダー（全5種）」がランダムで1つプレゼントされる。
さらに、本イベントにあわせて用意された完全オリジナルグッズが1階売店「ミュージアムショップ レガーロ」で販売されるほか、1階レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」ではリラックマのコラボメニュー全6種類が提供される予定だ。
【写真】完全オリジナルグッズが超かわいい！ コラボイベントの詳細
■デザインのテーマは“うみリラきぶん”
今回開催される「リラックマ × 上越市立水族博物館 うみがたり」は、美しい海でゆらゆらぐうたらしているリラックマたちをテーマにした“うみリラきぶん”と共に、海の生きものたちの魅力が楽しめる期間限定のイベント。
また、館内を巡りながら、リラックマたちのスタンプを集めるスタンプラリーも実施。館内にある5種類のスタンプを集めた人には、ゴール記念のノベルティとして「オリジナルアクリルキーホルダー（全5種）」がランダムで1つプレゼントされる。
さらに、本イベントにあわせて用意された完全オリジナルグッズが1階売店「ミュージアムショップ レガーロ」で販売されるほか、1階レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」ではリラックマのコラボメニュー全6種類が提供される予定だ。