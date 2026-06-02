「銀だこハイボール酒場」で創業17周年記念祭が6/9から3日間限定で開催！ たこ焼きと人気アルコールから1杯選べる「創業記念セット」がほぼ半額の528円に

「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」が6月9日から3日間限定で開催！ たこ焼と人気アルコールが選べる「創業記念セット」を特別価格で提供



「銀だこハイボール酒場」や「銀だこ酒場」などの対象店舗にて、2026年6月9日から11日までの3日間限定で「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」が開催されます。

期間中は、人気No.1の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」と、「生ビール」「角ハイボール」「こだわり酒場のレモンサワー」から好きな1杯を選べる「創業記念セット」が税込528円で提供されます。

生ビールとの組み合わせでは通常1,034円が528円と ほぼ半額 に。

さらにプラス55円で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への味変も見逃せません。

また、6月1日から30日までは1,000円以上のPayPay支払いで最大5％のポイントが戻る「PayPayクーポン」も配布され、全体のボリューム感を伝えるお得な1ヶ月となります。

※価格は全て税込み価格

（以下、プレスリリースより）

【 たこ焼×生ビール “ほぼ半額”！？ 】6/9（火）から3日間限定、『銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭』 開催！！

＼6月はお得月間！／PayPay支払いで最大5％のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」で、さらにお得！！！※通常の築地銀だこ店舗では実施しておりません

築地銀だこ を展開する 株式会社ホットランドホールディングス （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場」 や 「おでん屋たけし」 など酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、全国の銀だこハイボール酒場・横丁、銀だこ酒場店舗（一部店舗を除く）にて、6月9日（火）から11日（木）までの3日間、全国の銀だこ酒場業態店舗（一部店舗を除く）限定で、『銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭』 を開催いたします。

※通常の築地銀だこ店舗では実施しておりません

実施店舗は、『銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭実施店舗一覧』をご確認ください。

今回は、日頃よりご愛顧いただいているお客様はもちろん、まだ「銀だこハイボール酒場」を体験したことのないお客様にも、気軽にお楽しみいただけるよう、人気No.1の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」と、「生ビール」・「角ハイボール」・「こだわり酒場のレモンサワー」の人気アルコール3種から、お好きな1杯を選べる『創業記念セット』を、感謝の気持ちを込めた特別価格 480円（税込528円） にてご提供いたします。

組み合わせ一例：王道コンビ！角ハイボール×ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り） お好みの組み合わせで、乾杯しよう！

焼きたてのたこ焼と、キンキンに冷えたアルコールの組み合わせは、サクッと1杯 “ちょい飲み” や、みんなで楽しむ “乾杯！” にもぴったり。

銀だこハイボール酒場・銀だこ酒場ならではの魅力を、存分にご堪能ください。※お一人様1セットまで

組み合わせ一例：生ビール×ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）通常合計 970円（税込1,034円）が、なんと480円（税込528円）！“ほぼ半額” で楽しめます！

組み合わせ一例：こだわり酒場のレモンサワー×チーズ明太子（4個入り）※たこ焼は、+50円（税込55円）で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への味変も可能！

さらに、6月1日（月）から30日（火）までの期間中、PayPayアプリで事前にクーポンを獲得し、対象店舗にて税込 1,000円以上を PayPay で支払いされたお客様を対象に、お会計金額の最大 5%のPayPay ポイントが戻ってくるクーポンを配布いたします！※付与上限 500 ポイント/回および期間

※通常の築地銀だこ店舗では実施しておりません

PayPayクーポン対象店舗はこちら

6月の「銀だこハイボール酒場」は、お得な企画が盛りだくさん！定番のたこ焼をはじめ、人気のおつまみメニューやドリンクをお得に味わえるこの機会に、ぜひ銀だこハイボール酒場ならではの “酒場体験” をお楽しみください。

【 銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭 概要 】

■実施期間

2026年6月9日（火）・10日（水）・11日（木）の3日間

■内容

「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）通常価格：390円（税込429円）」と、「生ビール 通常価格：550円（税込605円）」・「角ハイボール 通常価格：450円（税込495円）」・「こだわり酒場のレモンサワー 通常価格：390円（税込429円）」の人気アルコール3種からお好きな1杯を選べる「創業記念セット」を、480円（税込528円） にてご提供

※たこ焼は、+50円（税込55円）で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への味変も可能

※お一人様1セットまで

■実施店舗

全国の銀だこハイボール酒場・銀だこ酒場・銀だこハイボール横丁等の銀だこ酒場業態店舗（一部店舗を除く）

実施店舗一覧はこちら

【 対象外店舗 】

札幌すすきの店 / 浅草三ちゃん横丁 / 豊洲千客万来店 / 池袋駅北口店 / 渋谷東口店 / 神宮球場 TOKYO STADIUM店 / 東京ドーム店 / 東京競馬場店 / 中山競馬場（場内）店 / 成田空港店 / 新潟競馬場店 / 中京競馬場店 / 京都競馬場 / 阪神競馬場店

※キャンペーンにつきましては、諸事情により実施を見合わせる場合や、予告なく中止・変更となる場合がございます。開催の有無や詳細につきましては、ご希望の店舗まで直接お問い合わせください

※店舗の混雑状況により、ご利用時間を制限させていただく場合がございます

※一部店舗では、お通し代を頂戴しております

銀だこハイボール酒場 店舗検索

【 PayPayクーポン 概要 】※詳しくは PayPayの公式サイト をご確認ください

配布・利用可能期間：2026年6月1日（月）午前9時 〜 6月30日（火）午後11時59分

PayPayクーポンの内容：期間中に PayPay でクーポンを事前に獲得し、対象店舗にてPayPayで支払うと、支払い金額が税込1,000円以上で最大5％のPayPayポイントが付与されます

利用可能店舗：全国の銀だこハイボール酒場・横丁、銀だこ酒場店舗

※対象店舗は PayPayクーポンの取得ページ もしくは 対象店舗リスト にてご確認ください

※条件・上限あり

クーポンのPayPayポイントの付与上限額：

1回の支払いにおける付与上限：500ポイント / 開催期間中の付与上限合計：500ポイント

『銀だこハイボール酒場』とは

築地銀だこがプロデュースする「たこ焼」と「お酒」を気軽に楽しめる酒場業態。「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などのブランドで、全国105店舗（2026年5月末時点）を展開しています。

2009年に「銀だこハイボール酒場」1号店を東京都新宿区歌舞伎町にオープンし、当初はまだ珍しかった “たこ焼をつまみにハイボールを楽しむ” というスタイルが、都心で働くビジネスパーソンを中心に支持を集め、現在では「ぜったいうまい‼ たこ焼」と超炭酸ハイボールに加え、多彩なフードやドリンクメニューを取りそろえた居酒屋として、幅広い世代のお客様にご愛顧いただいております。