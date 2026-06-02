25年に解散したロックバンド「the pillows」のボーカルで、シンガー・ソングライターの山中さわおが2日、自身のXを更新。咽頭炎の影響で歌唱が困難なため、同日開催予定だった高松公演を中止することを発表した。5月31日の広島公演も開催当日に中止を発表していた。

「山中さわお＆ELPIS Daydream again tour高松公演中止のお知らせ」と題した文書を公開。「本日、開催を予定しておりました『』高松DIME公演は、先日発症しました山中わさおの咽頭炎が思うように回復せず、今現在も歌唱が困難なことにより、本来の公演を行うことは難しいと判断させていただき、公演を中止とさせていただくこととなりました」と中止を発表した。

「この度は開催直前のご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます。公演を楽しみにお待ち頂いておりました皆様におかれましては重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。

「本日も急なご案内となってしまったため、本人の希望により、本公演には遠く及ばない内容とはなりますが、開演時間より数曲演奏をさせて頂きます」とも伝え、「なお、喉の負担を避けるため本人による歌唱は行いませんのでご了承頂けましたら幸いです」と続けた。