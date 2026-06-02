櫻坂４６が２日、公式サイトでこの日千葉・ららアリーナ東京ベイで予定していた「四期生ライブ」を予定通り開催すると発表した。

同グループは「１３時時点での天候情報、公共交通情報を鑑み、検討いたしましたところ、時間通りに開催をする予定です」と報告。「ご来場されるお客様におかれましては、最新の気象情報ならびにご利用予定の交通機関の運行情報をご自身でもご確認のうえ、早めのご来場をお願い申し上げます。ただし、今後、台風の接近により、急に天候状況・交通状況が変わった場合、その度合いによって、再度、中止・中断の判断をする可能性があります。予めご了承ください。その際は判断後、速やかにお知らせをいたしますので、引き続き、公式からのニュース、ＳＮＳにご注目ください」と呼び掛けた。

また、同所で予定している３日の公演については「台風の進路、天候情報および公共交通機関の運行状況等を判断したうえで、追ってご案内いたします」と説明。「ご来場を予定されている皆様にはご心配をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」とした。

台風６号は３日に関東付近へ最接近する予定。同日午前に雨のピークを迎えると見込まれている。