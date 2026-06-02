不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。斉藤被告は改めて無罪を主張。「（Ａさんが）受けとめているのは明白」とし、実刑判決をのぞむＡさんと徹底抗戦の姿勢を見せた。

裁判が始まって３か月、ついに被告人質問の証言台に立った。首はバウムクーヘン販売の影響で真っ黒に日焼けしていた。冒頭に裁判長から説明を受けると、「はい」と澄んだ声で反応。バラエティー番組でおなじみだった「はあい！」の野太い声から一変していた。

Ａさんとは初対面で「感じのいい方」と表現。「僕に好意を寄せてくれている。Ａさん自身も求めてくれていると思った。気持ちが高ぶっていった」と２度のキス、胸を触るなどわいせつ行為にいたったと主張した。仕事中のロケバス車内でわいせつ行為にいたった前代未聞の事件。「仕事の合間の時間が長くて、距離が縮まった。僕はおかしいとは思っていなかった」と主張した。

後日、マネジャーからＡさんが被害を訴えていることを聞き「びっくりしました。無理やりとか絶対にない」。ドライブレコーダーの映像や音声がなかったため「絶望」と声を落とした。

午前中は被告人側の弁護人から質問が行われたが、終始どっしりと構えていた。

一方で午後１時半から始まった検察やＡさん側の弁護人の質問では、様子に変化も。なぜ性的行為の中でも口腔（こうくう）性交にいたったのか問われると、「え〜…それは…なんでこうだったというのは、うん、うまく説明できないですね」と、しどろもどろになった。Ａさんに意思確認を取らなかった理由についても「今まで『今からキスしますね』とか言ったことがなかったので」と話すにとどめた。「ここで話していることが真実。Ａさんが僕のことを押したり、『やめてください』と言ったことは一切ない」と言葉を強める場面もあった。次回公判は８月５日に行われる。