1個340円。50年愛されるしろたえの『レアチーズケーキ』赤坂見附の洋菓子名店
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集なん。編集歴26年の間には、料理以外に生活情報、旅や美容ページなどを幅広く担当。撮影の手みやげにいいものはないか、常にアンテナを張っている。
創業は1976年。50年もの間、東京・赤坂見附で多くの人に愛されている「西洋菓子 しろたえ」。朝から晩まで行列が絶えないお店です。
お店にはさまざまなケーキや焼き菓子が並びますが、そんな中でもお店の代名詞ともいえるのが、レアチーズケーキ。このレアチーズケーキのファンというかたは私のまわりでも多いです（私ももちろんそのなかの一人！）。
西洋菓子 しろたえ レアチーズケーキ／1カット340円
濃厚なクリームチーズにレモンの風味が広がり、口溶けはなめらか。創業以来、同じレシピで作りつづけられているそうで、シンプルな材料でていねいに作られているのがわかる味わいです。
小ぶりなので、少しずつ口に運び、「もう少し食べたい！」と思うくらいで終わる、ちょうどいいサイズ感なのもさすが！
「レアチーズケーキ」、ここも推せる！
●クッキー生地のバランスが最高
サクサクほろほろのクッキー生地は香ばしく、バターの香りを感じます。
これがチーズケーキとすごくいいバランスで、口に入れると一体となってすっと溶けるよう。
●12cm、24cmもおすすめ！
カットされていない、12cm（1700円・写真左）、24cm（3400円・写真右）も。
好みの数やサイズに切り分けて食べられるので、ホームパーティの手みやげにおすすめです。私は友人の誕生日お祝いに持って行くことが多いのですが、とても喜ばれます！
●箱のイラストにもキュン♡
おなじみの女性のレトロかわいいイラストが箱の上面や紙袋に。
お店のドアにも！
●シュークリームも欠かせない！
こちらもファンが多い「シュークリーム」（280円）。
ふわふわの薄いシュー皮の中に、ほのかに洋酒の香りを感じる、甘さ控えめのクリームがたっぷり！
フォークで切り分けて食べたくなる、上品な味わいです。
レアチーズケーキを買うときは、シュークリームも欠かさずに注文しています。
おいしいもの帖 No.121
西洋菓子 しろたえ「レアチーズケーキ」340円（税込み）
東京／おすすめシーン・手土産手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに
※店頭販売（電話での店舗受け取り予約も可能）
SHOP DATA
西洋菓子 しろたえ
東京都港区赤坂4丁目1-4
TEL：03-3586-9039
営業時間：10:30〜19:30（土曜日は〜19:00） 定休日：日・月曜
オレンジページnet編集部・なん
みんなでわいわい飲むのと、サッカー観戦が好き。最近、園芸にはまり、部屋の中がグリーンだらけに。うさぎ占いはライオンうさぎ。ちなみに星座もしし座。