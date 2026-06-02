1個340円。50年愛されるしろたえの『レアチーズケーキ』赤坂見附の洋菓子名店

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集なん。編集歴26年の間には、料理以外に生活情報、旅や美容ページなどを幅広く担当。撮影の手みやげにいいものはないか、常にアンテナを張っている。

創業は1976年。50年もの間、東京・赤坂見附で多くの人に愛されている「西洋菓子 しろたえ」。朝から晩まで行列が絶えないお店です。

お店にはさまざまなケーキや焼き菓子が並びますが、そんな中でもお店の代名詞ともいえるのが、レアチーズケーキ。このレアチーズケーキのファンというかたは私のまわりでも多いです（私ももちろんそのなかの一人！）。

西洋菓子 しろたえ レアチーズケーキ／1カット340円

濃厚なクリームチーズにレモンの風味が広がり、口溶けはなめらか。創業以来、同じレシピで作りつづけられているそうで、シンプルな材料でていねいに作られているのがわかる味わいです。

小ぶりなので、少しずつ口に運び、「もう少し食べたい！」と思うくらいで終わる、ちょうどいいサイズ感なのもさすが！

「レアチーズケーキ」、ここも推せる！

●クッキー生地のバランスが最高

サクサクほろほろのクッキー生地は香ばしく、バターの香りを感じます。

これがチーズケーキとすごくいいバランスで、口に入れると一体となってすっと溶けるよう。

●12cm、24cmもおすすめ！

カットされていない、12cm（1700円・写真左）、24cm（3400円・写真右）も。

好みの数やサイズに切り分けて食べられるので、ホームパーティの手みやげにおすすめです。私は友人の誕生日お祝いに持って行くことが多いのですが、とても喜ばれます！

●箱のイラストにもキュン♡

おなじみの女性のレトロかわいいイラストが箱の上面や紙袋に。

お店のドアにも！

●シュークリームも欠かせない！

こちらもファンが多い「シュークリーム」（280円）。

ふわふわの薄いシュー皮の中に、ほのかに洋酒の香りを感じる、甘さ控えめのクリームがたっぷり！

フォークで切り分けて食べたくなる、上品な味わいです。

レアチーズケーキを買うときは、シュークリームも欠かさずに注文しています。