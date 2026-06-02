“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂46メンバー、ディズニでのミニスカ“シェリーメイコーデ”にファン悶絶「彼女感すごすぎる」「キュンとした」
【モデルプレス＝2026/06/02】元日向坂46の高瀬愛奈が6月1日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのショットを公開し、話題になっている。
【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「スタイル良すぎ」と話題の美脚ショット
高瀬は「ディズニーシー行ったよ ポップコーン美味しかった」「＃シェリーメイコーデ」とつづり、東京ディズニーシーのキャラクターであるシェリーメイ風のコーディネートを披露。白いトップスにベージュのフリルのミニスカート姿で、大きなリボンがついたカチューシャを着けたショットを公開している。
この投稿にファンからは「彼女感すごすぎる」「なんて可愛いんだろう」「天使かと思った」「デートかと思ってキュンとした」「最強コーデ」「スタイル良すぎ」などといった反響が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「スタイル良すぎ」と話題の美脚ショット
◆高瀬愛奈、ディズニーコーデ公開
高瀬は「ディズニーシー行ったよ ポップコーン美味しかった」「＃シェリーメイコーデ」とつづり、東京ディズニーシーのキャラクターであるシェリーメイ風のコーディネートを披露。白いトップスにベージュのフリルのミニスカート姿で、大きなリボンがついたカチューシャを着けたショットを公開している。
◆高瀬愛奈のミニスカコーデに反響
この投稿にファンからは「彼女感すごすぎる」「なんて可愛いんだろう」「天使かと思った」「デートかと思ってキュンとした」「最強コーデ」「スタイル良すぎ」などといった反響が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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