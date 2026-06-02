「今日好き」あいさ「またボブに戻した」雰囲気ガラリの新ヘア公開「小顔が際立つ」「お人形さんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が6月1日、自身のInstagramを更新。ボブヘアを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「天才的に可愛い」と話題のイメチェンヘア
細川は「またボブに戻したよ」とコメント。4月18日にロングヘアをバッサリカットした肩までのボブヘアを公開し、その後エクステとみられるロングヘアに戻していたが、投稿では再び肩までの長さの明るい髪色の内巻きボブヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「ロングもボブも似合う」「天才的に可愛い」「透明感すごい」「小顔が際立つ」「お人形さんみたい」「おしゃれなヘアスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「天才的に可愛い」と話題のイメチェンヘア
◆細川愛沙、ボブヘア公開
細川は「またボブに戻したよ」とコメント。4月18日にロングヘアをバッサリカットした肩までのボブヘアを公開し、その後エクステとみられるロングヘアに戻していたが、投稿では再び肩までの長さの明るい髪色の内巻きボブヘアを披露している。
◆細川愛沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ロングもボブも似合う」「天才的に可愛い」「透明感すごい」「小顔が際立つ」「お人形さんみたい」「おしゃれなヘアスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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