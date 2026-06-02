新婚のヘラヘラ三銃士さおりん「旦那とラーメンデート」素肌輝くキャミソール姿に反響「鎖骨が美しい」「肌すべすべで綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/02】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが6月1日、自身のInstagramを更新。夫とのデートでのキャミソールのコーディネートを公開した。
【写真】新婚の33歳美人YouTuber「可愛すぎる奥様」キャミソール姿で夫とデート
さおりんは「旦那とラーメンデート」とコメントし、写真を投稿。ラーメンや餃子などの写真とともに、白いキャミソールの上に肩を抜いて白いシアーカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたデートコーディネートを公開し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「肌すべすべで綺麗すぎる」「スタイル抜群」「素敵な夫婦時間」「可愛すぎる奥様」「鎖骨が美しい」などと反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の33歳美人YouTuber「可愛すぎる奥様」キャミソール姿で夫とデート
◆さおりん、キャミ姿で夫とデート
さおりんは「旦那とラーメンデート」とコメントし、写真を投稿。ラーメンや餃子などの写真とともに、白いキャミソールの上に肩を抜いて白いシアーカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたデートコーディネートを公開し、美しい素肌を見せている。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「肌すべすべで綺麗すぎる」「スタイル抜群」「素敵な夫婦時間」「可愛すぎる奥様」「鎖骨が美しい」などと反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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