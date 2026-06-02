人気クリエイター・おさき、美人妹とお揃いパジャマ姿公開「2人とも美脚すぎる」「そっくりで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】クリエイターのおさきが5月31日、自身のInstagramを更新。妹とのお揃いのパジャマ姿を公開した。
【写真】人気クリエイター「美人姉妹」と話題の妹顔出し
おさきは「韓国で買ったおそろパジャマで飛行機〜 うーちゃんはラプンツェル見ててわたしは爆睡してました」とコメント。自身は水色、妹は白地の、星とロゴの総柄のショート丈カーディガンとショートパンツのパジャマ姿で飛行機の隣の座席に座っている姉妹ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれなパジャマ」「そっくりで可愛い」「美人姉妹」「2人とも美脚すぎる」「おそろコーデ素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「美人姉妹」と話題の妹顔出し
◆おさき、妹とお揃いパジャマ姿公開
おさきは「韓国で買ったおそろパジャマで飛行機〜 うーちゃんはラプンツェル見ててわたしは爆睡してました」とコメント。自身は水色、妹は白地の、星とロゴの総柄のショート丈カーディガンとショートパンツのパジャマ姿で飛行機の隣の座席に座っている姉妹ショットを公開した。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれなパジャマ」「そっくりで可愛い」「美人姉妹」「2人とも美脚すぎる」「おそろコーデ素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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