通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．１％は嵐の前の静けさか
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．１％は嵐の前の静けさか
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.10 5.10 4.94 5.77
1MO 6.42 5.03 5.69 6.22
3MO 7.11 5.10 6.18 6.27
6MO 7.80 5.49 6.83 6.71
9MO 8.10 5.77 7.26 6.91
1YR 8.38 6.16 7.67 7.15
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.34 7.43 6.30
1MO 6.35 7.65 6.30
3MO 6.87 7.91 6.22
6MO 7.64 8.49 6.59
9MO 8.09 8.76 6.81
1YR 8.36 9.04 7.06
東京時間16:36現在 参考値
ドル円1週間は5.10％と引き続き低水準にとどまっている。1年の期間にかけて順次ボラティリティー水準が上昇する「通常型」のボラティリティーカーブを示している。ただ、中東情勢に関するニュース、160円台をめぐる攻防からの上抜けと政府・日銀による介入リスクなどの変動要因が発生する可能性があり、注意は必要だ。嵐の前の静けさの状況となっている可能性も。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.10 5.10 4.94 5.77
1MO 6.42 5.03 5.69 6.22
3MO 7.11 5.10 6.18 6.27
6MO 7.80 5.49 6.83 6.71
9MO 8.10 5.77 7.26 6.91
1YR 8.38 6.16 7.67 7.15
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.34 7.43 6.30
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6MO 7.64 8.49 6.59
9MO 8.09 8.76 6.81
1YR 8.36 9.04 7.06
東京時間16:36現在 参考値
ドル円1週間は5.10％と引き続き低水準にとどまっている。1年の期間にかけて順次ボラティリティー水準が上昇する「通常型」のボラティリティーカーブを示している。ただ、中東情勢に関するニュース、160円台をめぐる攻防からの上抜けと政府・日銀による介入リスクなどの変動要因が発生する可能性があり、注意は必要だ。嵐の前の静けさの状況となっている可能性も。