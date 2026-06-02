欧州株　堅調、引き続きＩＴ半導体関連株がけん引役
東京時間17:21現在
英ＦＴＳＥ100　 10393.51（+54.56　+0.52%）
独ＤＡＸ　　25313.49（+310.45　+1.24%）
仏ＣＡＣ40　 8241.62（+95.03　+1.16%）
スイスＳＭＩ　 13390.65（+85.25　+0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51051.00（-83.00　-0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7607.00（-6.25　-0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30549.75（-16.50　-0.05%）