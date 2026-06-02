欧州株 堅調、引き続きＩＴ半導体関連株がけん引役
欧州株 堅調、引き続きＩＴ半導体関連株がけん引役
東京時間17:21現在
英ＦＴＳＥ100 10393.51（+54.56 +0.52%）
独ＤＡＸ 25313.49（+310.45 +1.24%）
仏ＣＡＣ40 8241.62（+95.03 +1.16%）
スイスＳＭＩ 13390.65（+85.25 +0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51051.00（-83.00 -0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7607.00（-6.25 -0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30549.75（-16.50 -0.05%）
東京時間17:21現在
英ＦＴＳＥ100 10393.51（+54.56 +0.52%）
独ＤＡＸ 25313.49（+310.45 +1.24%）
仏ＣＡＣ40 8241.62（+95.03 +1.16%）
スイスＳＭＩ 13390.65（+85.25 +0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 51051.00（-83.00 -0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7607.00（-6.25 -0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30549.75（-16.50 -0.05%）