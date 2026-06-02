シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。スタイル維持の秘訣（ひけつ）について語った。

MCの「ナイツ」塙宣之から「全然変わらないですね、体形も。結構食べるって」と振られ、森高は「食べるけど、食べたあとはちょっと抑えたりとかは」と打ち明けた。

毎日体重を測るかと聞かれると「毎日っていうこともないんですけれど、ちょっと気になるなっていう時は測って」と言及。それでも「20代の時の方がもっと細かったですけれど」と続けた。

「やっぱり子供を産んで、ちょっと年齢を重ねてふくよかになったとは思うんですけれど。でも基本はそんなに。ここ何年も変わらないかな」と平然と語った。

コンサートやツアーの前には「ジムと言うよりは、泳いだりとかするのが凄い好きなので」と体を動かすと言い「あとはウオーキング」を行っていると明かした。

ライブやコンサートには体力が必要と言われ「やっているうちに体力はつくんですよね」と森高。「ツアーをやっているときの方が凄い元気かもしれない」と声を弾ませた。