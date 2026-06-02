【JOUR7月号】 6月2日発売 価格：700円

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双葉社は、マンガ誌「JOUR7月号」を6月2日に発売した。価格は700円。

今月号では、マンガ・みづき水脈氏、原作・夕日氏によるラブストーリー「限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。」がセンターカラーで連載スタート。本作は、御曹司の契約結婚から始まる予測不能なラブストーリー。エブリスタ×双葉社マンガ原作コンテスト受賞作を、「キス＆クライ～楽しい人生の滑り方～」のみづき水脈氏が漫画化する。

児童虐待というテーマを真正面から扱う、坂口みく氏の「ボイス～はじまりの家～」は最終回を迎える。児童養護施設で働く主人公・奏馬たちが歩んできた月日と、彼らが辿り着く、優しくも力強いラストを見届けてほしい。

限界オタクOL×ヤンデレ御曹司の0日婚から始まるラブストーリー

【あらすじ】

経済的にもオタクとしても限界なOL・美也。そんな彼女のもとに、見た目も人当たりも良いパーフェクト御曹司・透が、突然、婚姻届を差し出してきて――!?

「ボイス～はじまりの家～」、葛藤と成長の物語がついに完結！

【あらすじ】

児童養護施設「かのん」で新米の臨床心理士として働くことになった五十嵐奏馬。施設の子ども達が抱えるさまざまな苦しい現実を目の当たりにし、彼らに寄り添うとは一体どういうことなのかをつかめず悩む日々だったが、先輩の兎野響らの指導のもと、子ども達と心の交流を繰り返す中で、本気でこの仕事に向き合う覚悟が芽生えてきて…？ 心の叫びに耳を傾けるヒューマンドラマ！