セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterより、水晶（クオーツ）をダイヤルのモチーフとした限定モデル2種を7月10日に発売することを発表した。希望小売価格はいずれも330,000円（税込）で、全世界で1,200本（うち国内500本）の数量限定となる。

【画像あり】クリスタルグリーンとクリスタルピンクの本体がきらやか 本体外観

＜セイコー アストロン＞は、1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞から名を受け継いだブランド。Nexterシリーズは「Solidity & Harmonic」をコンセプトに、先進テクノロジーと洗練されたデザインを兼ね備えたモデルとして展開されている。

本作のダイヤルには、クオーツ（水晶）の結晶の煌めきをデザインモチーフにした新しい型打ちパターンを採用。見る角度によって多彩な表情を生み出しながら光を反射し、3時・6時・9時位置に配置されたサブダイヤルとのコントラストを際立たせる仕様となっている。

ダイヤルカラーは、グリーンクオーツから着想を得たクリスタルグリーンを「HAB005J」に、ローズクオーツからインスピレーションを受けたクリスタルピンクを「HAB006J」に採用した。

ケースは直線で構成された立体的なデザインが特徴で、エッジの効いた多角形状のチタン製ベゼルには二つのチタンパーツを組み合わせた二体構造を採用。腕なじみの良い低重心設計による装着性を確保しながら、金属の質感を強調するデザインを実現している。あわせて、メタルバンドの中列には鏡面仕上げを施し、全体の一体感と上質感を高めた。

本作には、2026年に新たに開発した独自機構「スマートスイッチ®」を装備。簡単なボタン操作で気分やシーンに合わせてストラップを交換することが可能だ。限定モデルならではの特別パッケージとして、ダイヤルのカラーリングを引き立てるブラックカラーのシリコンストラップが付属する。素材には、腕になじみやすく耐久性に優れた強化シリコンを採用しており、アクティブな場面での使用も想定されている。

ムーブメントには、GPSソーラームーブメント「キャリバー 5X63」を搭載。デュアルタイム表示機能、ストップウオッチ機能（1/20秒計測、24時間計）、ワールドタイム機能（38タイムゾーン）、ソーラー充電機能（フル充電時から約6ヶ月間駆動）、GPS衛星電波受信によるタイムゾーン修正機能などを備える。時間精度は平均月差±15秒（受信できない状態で、気温5℃～35℃において腕に着けた場合）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）