台風6号の影響で、東海地方はあす（水）にかけて非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあるとして、気象台が土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。明るいうちに避難をと、早めに避難所を開設するところも…

【写真を見る】【台風情報】台風6号 東海地方はあす明け方～昼前にかけて最接近 避難所を開設している自治体も この先の進路は？ 気象情報

（岡部蒼人記者 午後3時半過ぎ）

「夜にかけて雨風が強くなると予想されるなか、御浜町では避難所が開設されています」

三重県御浜町や紀宝町では、避難所合わせて8か所が開設され、付近の住人1人が避難しています。





尾鷲市では自主避難する人も

（避難してきた人）「12時くらいから（避難してきた）警報が出てすぐ。雨が降ったら来られないので」

（前川智彦記者 午後2時過ぎ）

「尾鷲漁港では台風接近に備えて、船がすき間なくとめられています」



一方、尾鷲市では自主避難する人も。



（自主避難をした人）

「一人だから（雨が）ひどくなったら動きがとれませんので。今晩からひどいんですよね。あすの朝には帰りたいなと」



このほか、愛知県豊橋市は午後5時から災害対策本部を設置し、避難所50か所を開設します。

台風6号 この先の進路は？

台風6号は現在、鹿児島沖を北北東に向けて時速25キロで進み、最大瞬間風速35メートルとなっています。この後、速度を速めながら西日本から東日本の沿岸地域を進む見込みです。



東海地方に最も近づくのは、あすの明け方～昼前にかけてと見られ、激しい雨や風への厳重警戒が必要です。