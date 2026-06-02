俳優の三田佳子が、夫で元NHKプロデューサーの高橋康夫氏について語った。

【映像】元NHKプロデューサーの夫・高橋康夫氏

三田は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（5月28日放送）に出演。今年で結婚52年になる夫・高橋康夫氏との関係について語った。

三田は、1974年に当時NHKプロデューサーだった高橋氏と結婚、2人の息子をもうけた。結婚当初から今に至るまで「康夫さん」と呼んでいる夫について、黒柳が「どういう存在ですか？あなたにとって、今」と尋ねると、三田は「うーん…」と少し考えた後、「今ね、今はやっぱり最後まで一緒に生きる人かな、っていう覚悟ができましたけど、一時期はもう色々…」と言葉を探した。

そして「男ってなんか甘えるでしょう？『私、こんな大変なのに、それ以上甘えられても困るわよ』っていう感じになって」と語気を強めると、黒柳は「凄いね」と大笑い。

三田は「それで、もう一緒にいるの嫌だな、とか思うようになってた時もあったんだけど、思い留まって。やっぱり子供や孫やいますとね…」とぼやきつつも、「でも、この頃はいいとこも見えてきて。まあ、一緒に最後まで『どっちが先にいくかな』っていつも言ってます。もうほんとに」と笑った。

「でも、そうすると長生きするでしょ？どうしても」と黒柳が言うと、三田は「いやいや…まあ頑張ろうとはしますよね」と頷きつつ、「康夫さん、こないだちょっとだけ、脳梗塞じゃないけど、その前兆みたいのになって、ちょっと危なかったんです」と明かした。

幸いなことに大事には至らなかったそうで「私がすぐ見つけてお医者さん行ったので軽くて済んで、今また頭もしっかりしてきて」と説明し、「あの人の頭がしっかりしてないととても困るんで、戻ってきてホッとしてます」とお茶目な表情を見せた。

（『徹子の部屋』より）