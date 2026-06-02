“準ミス青学”新田さちか「異性の方にはドキッとしてもらえたらうれしい」写真集発売で笑顔
『ミス青山コンテスト2020』準グランプリを受賞し、モデルや俳優として活動する新田さちかが2日までに、都内で行われた自身の写真集『SACHI-祥-（※祥＝旧字体）』の発売記念イベントに登場。「異性の方にはドキッとしてもらえたらうれしい」と呼び掛けた。
【写真集カット】ほ、豊満…大胆に寝そべる新田さちか
当日は、新田が来場者一人ひとりと交流。会場には、新田がプロデュースしたブランド『VALLAN』の洋服を着用して参加したファンや、今回が初めて直接会う機会となったファンの姿も見られた。
発売記念イベントを迎え写真集について質問された新田は「今回の写真集のきっかけは、昨年そして今年とお声がけしてくださったヤングジャンプさんや、このチームのみなさんがあってこそだと思っています。私自身、デビューから5年が経ちましたが、振り返ってみても、ひとりでできたことは何一つなく、本当にたくさんの方に支えられてきました。撮影では、この温かいチームのみなさんに“作って良かった”と思っていただけるものにしたいと思いましたし、ファンのみなさんや周りの方々には“応援していて良かった”と思っていただけるように、そしてこの写真集を通して初めて私を知ってくださる方にも、何か前向きな気持ちになれるものを届けたいという想いで取り組みました。感謝という言葉だけでは表しきれませんが、そんな気持ちでこの写真集と向き合ってきましたし、後悔のないよう、自分の持っているものをすべて出し切るつもりで挑みました」と語った。
写真集の見どころについては「せっかく手に取っていただけるなら、普段のSNSやメディアでは見せていない自分も詰め込みたいと思いました。自分らしさは残しつつ、特別な衣装やメイク、そして異国の地ならではのシチュエーションというスパイスが加わった私を楽しんでいただけたら嬉しいです。同性の方には衣装やメイクを参考にしていただいたり、ボディメイクのモチベーションにつなげてもらえたらうれしいですし、異性の方にはドキッとしていただいたり、じっくり楽しんで見ていただけたらうれしいです（笑）」とアピールした。
撮影で最も印象に残っているカットについては「やはり、裏表紙にも使用されたマジックアワーの夕景カットです。晴れているだけでは撮れない絶妙な気候条件が重なり、現場のみんなで“本当に運が良かったね”と話しながら撮影していました。終始、幸せな気持ちで過ごせた特別な時間でした」と撮影当時を振り返った。
さらに、お気に入りの衣装については「写真集の先行カットでも公開されたサーモンピンクのドレスです。トップスの繊細なレース模様が入ったビスチェや、スカートのチュールの質感がとても素敵で、大人なラブリー感がある衣装でした。作品の世界観を作る大切な要素になってくれたと思います」と笑顔で語った。
最後にファンに向けて「まるで一緒にその場に居合わせているような気持ちで、ゆったりと楽しんでいただけたらうれしいです。みなさんにとってどんな写真集になるのか、お気に入りのシーンや感じたことなど感想を聞けるのをとても楽しみにしています！」と呼び掛けた。
【写真集カット】ほ、豊満…大胆に寝そべる新田さちか
当日は、新田が来場者一人ひとりと交流。会場には、新田がプロデュースしたブランド『VALLAN』の洋服を着用して参加したファンや、今回が初めて直接会う機会となったファンの姿も見られた。
写真集の見どころについては「せっかく手に取っていただけるなら、普段のSNSやメディアでは見せていない自分も詰め込みたいと思いました。自分らしさは残しつつ、特別な衣装やメイク、そして異国の地ならではのシチュエーションというスパイスが加わった私を楽しんでいただけたら嬉しいです。同性の方には衣装やメイクを参考にしていただいたり、ボディメイクのモチベーションにつなげてもらえたらうれしいですし、異性の方にはドキッとしていただいたり、じっくり楽しんで見ていただけたらうれしいです（笑）」とアピールした。
撮影で最も印象に残っているカットについては「やはり、裏表紙にも使用されたマジックアワーの夕景カットです。晴れているだけでは撮れない絶妙な気候条件が重なり、現場のみんなで“本当に運が良かったね”と話しながら撮影していました。終始、幸せな気持ちで過ごせた特別な時間でした」と撮影当時を振り返った。
さらに、お気に入りの衣装については「写真集の先行カットでも公開されたサーモンピンクのドレスです。トップスの繊細なレース模様が入ったビスチェや、スカートのチュールの質感がとても素敵で、大人なラブリー感がある衣装でした。作品の世界観を作る大切な要素になってくれたと思います」と笑顔で語った。
最後にファンに向けて「まるで一緒にその場に居合わせているような気持ちで、ゆったりと楽しんでいただけたらうれしいです。みなさんにとってどんな写真集になるのか、お気に入りのシーンや感じたことなど感想を聞けるのをとても楽しみにしています！」と呼び掛けた。