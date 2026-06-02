6月1日、櫻井翔が、曜日キャスターを務める報道番組『news zero』（日本テレビ系）に出演し、嵐のラストライブの舞台裏を語った。公演後、“特別な場所”でおこなった5人だけの飲み会を明かし、注目を集めている。

嵐は3月からグループ最後のツアーを開催し、5月31日の東京ドーム公演をもって活動を終了した。ライブの翌日に『news zero』へ出演した櫻井に対し、メインキャスターのフリーアナウンサー・藤井貴彦は「昨日は嵐のラストライブ、お疲れ様でした」とねぎらった。

「公演後、何をしたか聞かれ、櫻井さんは『まずは、これまでお世話になった、事務所関係スタッフが集まってくださったので、乾杯しました』と、関係者らと祝杯をあげたことを告白しました。続けて『そのあとは、5人だけで初めてですけど、無人のステージで車座になって乾杯して』と、東京ドームのステージ上に5人で集まり、酒を飲んだことを明かしたのです。1時間程度だったものの、メンバーだけでゆっくり話したといいます」（スポーツ紙記者）

ラスト公演後、嵐が5人だけで“ステージ飲み会”を催していたことは大きな注目を集めた。一方で、Xでは

《ニノがあげてた5グラスの画像は、これだと合点がいく》

《二ノちゃんのXが何なのか分かって胸熱です》

《ニノの写真の続きも少し教えてもらえて、5人で想像通りの過ごし方をしていてなんだかほっこりした》

など、二宮和也のXでの投稿を連想する声があがっている。

二宮は、日付が変わった6月1日の深夜0時すぎ、Xで《最後の最後まで嵐。5人で嵐。どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように》とつづり、5つのシャンパングラスの写真をアップしていたのだ。

「意味深な写真から、二宮さんがライブ後、嵐のメンバーと過ごしたことを匂わせているのではないかと見られていましたが、番組内で、櫻井さんが放送前に、二宮さんからグラスの写真が送られてきたと話していました。

また、松本潤さんも1日のInstagramで、やはり5つのグラスで乾杯する写真を投稿しています。約26年間、嵐として活動するなかで、初めて東京ドームのステージでメンバーだけで乾杯し、5人の時間を満喫したことがうかがえます。高級店を貸切って大規模な打ち上げをするのではなく、仲間内で落ち着いて過ごすところに、嵐らしさを感じるファンもいたようです」（芸能担当記者）

嵐では、二宮が2023年、松本が2024年にSTARTO ENTERTAINMENTから独立し、今回の東京ドーム公演をもって大野智も事務所を退所と、別々の道を歩き始めている。

「活動終了にともない、STARTO社の公式サイトから嵐5人の写真が削除されました。現在は、事務所に残る櫻井さんと相葉雅紀さん2人の、個々の写真だけ掲載されています。嵐の最後を実感する場面が増えるなか、二宮さんと松本さんが5人で過ごした“痕跡”を残し、櫻井さんがその舞台裏を話したことで、ファンを安心させたようです」（同前）

5人はそれぞれの道を走り出す──。